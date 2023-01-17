Нова дівчина Тараса Цимбалюка показала ніжні обійми з актором на кухні

Український актор Тарас Цимбалюк показав ніжні почуття зі своєю новою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Кохана знаменитості поділилася спільними кадрами у сторіз в Instragram. На фото дівчина ніжно обіймала Тараса з оголеним торсом, поки він щось робив на кухні.

"Дім", - підписала фото Світлана та додала емоджі у вигляді сердечка.

Фото: instagram.com/got.sveta

Деякий час парі довелося побути одне без одного, адже дівчина їздила у справах до Польщі. Однак довгоочікувану зустріч з коханим дещо затьмарила неприємна ситуація з авто. Хтось зачепив машину Світлани, поки вона була у від'їзді, та навіть не залишив номер телефона.

"Як можна бути такими свинями, щоб навіть не залишити номер свій?", - обурилася дівчина.

Фото: instagram.com/got.sveta

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