Нова дівчина Тараса Цимбалюка показала ніжні обійми з актором на кухні

Закохані частіше стали ділитися спільними світлинами.
Український актор Тарас Цимбалюк показав ніжні почуття зі своєю новою дівчиною, бізнесвумен Світланою Готочкіною.
Кохана знаменитості поділилася спільними кадрами у сторіз в Instragram. На фото дівчина ніжно обіймала Тараса з оголеним торсом, поки він щось робив на кухні.
"Дім", - підписала фото Світлана та додала емоджі у вигляді сердечка.
Деякий час парі довелося побути одне без одного, адже дівчина їздила у справах до Польщі. Однак довгоочікувану зустріч з коханим дещо затьмарила неприємна ситуація з авто. Хтось зачепив машину Світлани, поки вона була у від'їзді, та навіть не залишив номер телефона.
"Як можна бути такими свинями, щоб навіть не залишити номер свій?", - обурилася дівчина.
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