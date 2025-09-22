Нова дівчина Розового відреагувала на скандал довкола гумориста та відповіла хейтерам

Віктор Розовий та його нова обраниця

Нова обраниця Віктора Розового відреагувала на скандал довкола гумориста та відповіла хейтерам.

Останнім часом ім'я коміка стало неабияк обговорюваним у Мережі. А все через його скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай, де він видав ганебні подробиці інтимного життя зі вже колишньою дружиною, яку зраджував, при цьому не підбираючи слів.

У Мережі критикували Віктора Розового за таку недоречну відвертість і зневажливе ставлення до ексобраниці. Хейт дістався й його новій дівчині Яні-Катерині, стосунки з якою він розсекретив після гучного скандалу. Нинішня обраниця Розового відреагувала на скандал. Яна-Катерина жаліється, що зіткнулася з мізогінією. Дівчині прикро, що користувачі оцінюють людей, яких взагалі не знають. Також її обурює, що в Мережі аналізують чужі життя та стосунки.

"Цікаво спостерігати за тим, як жінки активно займаються мізогінією, прикриваючись чимось "правильним". Виходить, ви самі собі найбільші вороги. Подивіться у дзеркало - там справді ідеал? Чи, може, у вас ідеальні стосунки з рідними, кар'єра й зовнішність? То чому ви розкидуєтесь оцінками людей, яких навіть не знаєте? Об'єктивність? Та де там. А кількість "психологів" ледь за двадцять років, які вже беруться аналізувати чужі життя, взагалі викликає усмішку", - відповіла Яна-Катерина.

Допис нової дівчини Віктора Розового / © instagram.com/yaponinarniya

Нагадаємо, після скандального інтерв'ю Віктора Розового, його колишня дружина не стала мовчати та виклала свій бік їхніх стосунків. Після її зізнань гуморист зіткнувся зі ще більшим хейтом. Нещодавно Віктор Розовий відповів на критику, а відома блогерка вступилась за нього.