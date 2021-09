Нова кохана NIKITA LOMAKIN у ліфі еротично попозувала на камеру

Світлана захопила спокусливими кадрами.

Нова дівчина українського співака NIKITA LOMAKIN, танцівниця Світлана Сакаль захопила відвертими фото.

На сторінці в Instagram красуня-білявка, яка танцює у балеті Наді Дорофєєвої та Дана Балана, розмістила серію кадрів, де постала у бордовому ліфі на тоненьких бретельках. Артистка спокусливо позувала на камеру зі скуйовдженим волоссям.

Кохана NIKITA LOMAKIN / instagram.com/sakalyova

У дописі обраниця зірки залишила цитату із пісні Ріанни Love on the Brain: "What do I gotta do to get in your motherfuckin' heart?".

Кохана NIKITA LOMAKIN / instagram.com/sakalyova

На сторінку танцівниці підписано понад 17 тисяч фоловерів. У коментарях під публікацією юзери залишили низку компліментів.

Дуже красива

Бест

Приголомшлива

Нагадаємо, раніше напівоголена Анна Трінчер разом зі своїм хлопцем еротично попозувала у морі. Закохані не соромляться показувати свої почуття.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання