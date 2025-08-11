Нова обраниця блогера-втікача Волошина перепросила у його ексдружини Трінчер за необачну фразу

Олександр Волошин з обраницею Аліною, Анна Трінчер

Нова обраниця скандального блогера-втікача Олександра Волошина, який незаконно виїхав з України під час війни, публічно перепросила у його колишньої дружини, співачки Анни Трінчер.

Модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець записала TikTok під нову пісню виконавиці "Півонії" та зробила заяву. Так, після початку афішування свого роману з Волошиним модель перепросила у Анни за свою критику її творчості у минулому.

Все тому, що Аліна свого часу була у стосунках з артистом OSTROVSKYI, який знімався у кліпі Трінчер "Зі смаком вишні". Після виходу ролику тоді ще дівчина співака зізналася, що у кадрі "не відчувалася межа між вульгарністю і сексом" й розкритикувала такий тандем коханого із зіркою.

Аліна Миронець

Тож тепер Миронець визнала, що хоче позбутися будь-яких конфліктів з Трінчер. Таким чином вона хоче проявити повагу до свого обранця Олександра, який до 2023 року перебував у шлюбі з Анною.

"Свої прой*б* треба вміти визнавати. Якщо я вже публічно погано висловлювалася про Аню, то вважаю правильним публічно перепросити. Бо якщо це важлива людина в житті моєї важливої людини — я це поважаю", — написала модель.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин з новою обраницею побували на концерті Макса Коржа. Проте деякі українці неоднозначно сприйняли такого роду розвагу під час війни. Редакція сайту ТСН.ua раніше писала, чому поляки та українці обурилися виступом співака з Білорусі у Варшаві.