- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 2 хв
Нова обраниця Розового відреагувала на гучні звинувачення його ексдружиною в аб'юзі та зробила заяву
Дівчина ветерана відповіла на закиди про те, що стала "розлучницею".
Нова обраниця гумориста та ветерана Віктора Розового вперше відреагувала на інтерв'ю Ольги Мерзлікіної.
Так, дівчина на ім'я Яна-Катерина прокоментувала нещодавні заяви Ольги, які вона зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніної. Зокрема, мовиться про її шокувальні заяви про аб'юз, приниження, коли він просив називати її "господарем", та численні зради коміка. Водночас нова обраниця Розового опублікувала скриншот з новинного пабліка, де видніється цитата Ольги про її з Віктором інтимне життя та як він просив її втілювати свої фантазії проти її волі.
Яна-Катерина написала, що у неї з ветераном зараз немає жодних схожих ситуацій. Вона наголосила, що щаслива бути поруч з Розовим і у них гармонійні стосунки. Водночас заперечила чутки про те, що була "розлучницею".
"Хочу прояснити ситуацію. У наших стосунках немає жодних токсичних проявів ("сцяння", "хазяїна" і тд), абʼюзу чи принижень. Я не є чиєюсь копією, не є розлучницею і тд. Те, що було в його минулих стосунках, мене не стосується. З Віктором нас поєднують щирі й гармонійні відносини. Тож, хочу попросити мене не вплутувати в ситуацію, до якої я не маю жодного стосунку", — написала Яна-Катерина у своїх сторіз.
На таку заяву Віктор Розовий відреагував репостом і зізнанням у коханні, написавши лаконічне "люблю".
Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий шокував причинами зрад колишньої дружини і видав ганебні інтимні подробиці.