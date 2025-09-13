ТСН у соціальних мережах

Нова обраниця Розового відреагувала на гучні звинувачення його ексдружиною в аб'юзі та зробила заяву

Дівчина ветерана відповіла на закиди про те, що стала "розлучницею".

Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна, нова дівчина коміка

Нова обраниця гумориста та ветерана Віктора Розового вперше відреагувала на інтерв'ю Ольги Мерзлікіної.

Так, дівчина на ім'я Яна-Катерина прокоментувала нещодавні заяви Ольги, які вона зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніної. Зокрема, мовиться про її шокувальні заяви про аб'юз, приниження, коли він просив називати її "господарем", та численні зради коміка. Водночас нова обраниця Розового опублікувала скриншот з новинного пабліка, де видніється цитата Ольги про її з Віктором інтимне життя та як він просив її втілювати свої фантазії проти її волі.

Яна-Катерина написала, що у неї з ветераном зараз немає жодних схожих ситуацій. Вона наголосила, що щаслива бути поруч з Розовим і у них гармонійні стосунки. Водночас заперечила чутки про те, що була "розлучницею".

Сторіз дівчини Віктора Розового

"Хочу прояснити ситуацію. У наших стосунках немає жодних токсичних проявів ("сцяння", "хазяїна" і тд), абʼюзу чи принижень. Я не є чиєюсь копією, не є розлучницею і тд. Те, що було в його минулих стосунках, мене не стосується. З Віктором нас поєднують щирі й гармонійні відносини. Тож, хочу попросити мене не вплутувати в ситуацію, до якої я не маю жодного стосунку", — написала Яна-Катерина у своїх сторіз.

На таку заяву Віктор Розовий відреагував репостом і зізнанням у коханні, написавши лаконічне "люблю".

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий шокував причинами зрад колишньої дружини і видав ганебні інтимні подробиці.

