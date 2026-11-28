Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

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Українська акторка Олена Світлицька, яка нещодавно розкрила плани на весілля з Тарасом Цимбалюком, відверто розповіла, як пережила розлучення, втрату стабільної роботи та складний період у житті, а також показала нову фотосесію в ефектному червоному образі.

Для знімання артистка обрала шкіряну сукню насиченого червоного кольору та мітенки в тон. У кадрі вона позувала перед камерою в сміливому образі. Втім, за впевненістю, яку сьогодні випромінює акторка, стоїть непростий шлях. Про нього Світлицька вирішила розповісти своїм підписникам в Instagram. Зокрема, вона пригадала, якою була її реальність лише рік тому. Тоді знаменитість переживала одразу кілька кардинальних змін.

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«Оленко, ти в ПРАЙМІ! Часто чую цю фразу останнім часом. Це наче мій девіз і не відповідати йому вже немає можливості. Але зараз не про це. А про те наслідком чого є той стан, який ти бачиш зараз», — поділилася Олена.

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Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Акторка зізналася, що шлях до нинішнього внутрішнього стану розпочався з рішень, які фактично перевернули її життя. Вона залишила роботу, де не відчувала належної цінності, змінила житло, а ще раніше наважилася завершити шлюб, у якому не почувалася щасливою. Усе це відбувалося на тлі виховання двох маленьких доньок. Тоді Світлицька набрала 10 кілограмів, залишилася без стабільного заробітку та звичного сімейного життя. Зірка не приховує, що почувалася розбитою і часом сумнівалася, чи зможе впоратися з усім, що на неї навалилося.

«Рік тому я зробила багато різких кроків у своєму житті — пішла з улюбленої роботи, де мене не цінували, переїхала з квартири, яка була некомфортною для мого життя, а ще раніше вийшла з шлюбу, в якому мені було тісно. Все моє життя посипалось. Це була ціна нової Оленки. Вона була тільки в моїй голові, а навколо були руїни. Плюс 10 кг, розлучена, без стабільної роботи, без чоловіка, з двома маленькими дітьми я почувалась розбитою», — пригадала акторка.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Світлицька також розповіла, що намагалася не показувати підписникам справжнього емоційного стану. У соцмережах вона продовжувала усміхатися, хоча її видавали заплакані очі. Важливу роль у цей період відіграли віра, підтримка друзів і близьких, а також усвідомлення необхідності самостійно подбати про власне майбутнє та добробут дітей. Саме тоді акторка почала працювати над внутрішньою опорою, яка не залежала б від зовнішніх обставин.

«Я виходила до вас в сторіс усміхненою і тільки запухші від сліз очі мене видавали. І я молилась. Так я зрозуміла, що ніхто не прийде мене рятувати. Так, я ніколи не лишалась одна — завжди була підтримка від друзів та близьких поруч, за що я безмежно вдячна. Але внутрішню опору я мала вибудувати тільки сама. Це той стержень, який не зможе похитнутись за будь-яких обставин. Я мала стати сама собі опорою під ногами і опорою для своїх дітей», — наголосила Олена.

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Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

За словами знаменитості, поступово вона почала знаходити для себе практики, медитації та людей, які допомагали їй відновлюватися. Нині Світлицька почувається саме там, де колись мріяла опинитися. А власним досвідом вона хоче підтримати жінок, які також переживають непрості періоди, бояться змін, залишаються в нещасливих стосунках або відчувають емоційне виснаження.

«І Бог почав мені показувати підказки, інструменти, практики, медитації, людей, які вели мене до цієї опори. Хтось посміється, хтось знецінить, хтось покруте пальцем біля скроні, але все це спрацювало. І сьогодні я в тій точці, про яку мріяла змалечку», — поділилася акторка.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно обраниця Тараса Цимбалюка Олена Світлицька шокувала зізнанням про "Голос країни".

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