Нова учасниця Kalush Orchestra здивувала, на яких умовах працює з гуртом та чому не отримує гонорар

Сімбочка та Kalush Orchestra

Нова учасниця українського гурту Kalush Orchestra – блогерка Сімбочка – здивувала, на яких умовах співпрацює з музикантами та які гонорари отримує.

Віднедавна колектив на одну учасницю став більшим. До Kalush Orchestra долучилась блогерка Сімбочка, яка їздить із музикантами на гастролі, виступає на сцені та записує різні ролики. Зірка Мережі на проєкті "По хатах" зізнається, що їй цей досвід подобається. Сімбочці комфортно працювати з музикантами. Ба більше, вона вважає їх своїми друзями.

"Я ніколи не думала, що працюватиму саме з Kalush Orchestra, хоча вони запрошували. Зараз це та команда, з котрою мені дуже комфортно. Вони дуже мене підтримують. Якщо я в турі розумію, що вже втомилась, мені треба до Софійки додому, то вони мене розуміють і відпускають. Ми як друзі", - говорить блогерка.

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

А от щодо гонорарів, то Сімбочка їх не отримує. За її словами, у них із лідером колективу Олегом Псюком є певна домовленість. Блогерка допомагає музикантам із контентом, їздить з ними в тури та дає медійну підтримку. Натомість Олег влаштовує Сімбочці співочу кар'єру та робить це безкоштовно.

"У нас певні умови з Олегом Псюком. Він допомагає мені. Я пишу музику зараз, у мене вже готуються чотири своїх треки. Він допомагає, він оплачує мені це все. Я допомагаю їм з контентом, турами, їжджу з ними. У нас бартер. Я співпрацею задоволена", - поділилась Сімбочка.

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

