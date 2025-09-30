Нова учасниця Kalush Orchestra здивувала своїми гонорарами за виступи на концертах

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Українська блогерка Сімбочка, справжнє ім’я якої — Каріна, розсекретила суму, яку отримує за спільні виступи з гуртом Kalush Orchestra.

У липні стало відомо, що зірка приєдналася до гурту, однак, як зізналася сама Сімбочка, жодного офіційного контракту вона не підписувала. За словами дівчини, їхня робота побудована на бартері — вона допомагає Kalush Orchestra медійно, а учасники гурту пишуть для неї пісні, щоб підготувати її до можливої сольної кар’єри.

"Я не хочу нічого підписувати. Я була проти, бо мала негативний досвід у вісімнадцять-дев’ятнадцять років. Це бартер. Вони пишуть мені пісні. Вони створюють фундамент, бо, можливо, я піду виступати сольно. А я їм організовую піар", — пояснила блогерка на проєкті "Перепрошую".

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Також Сімбочка спростувала чутки про роман з лідером колективу Олегом Псюком. Вона уточнила, що музикант уже чотири роки перебуває у стосунках зі своєю дівчиною, а плітки з’явилися після поцілунку на сцені, коли нібито блогерка була у костюмі "Килимвумен". Насправді ж, тоді, на виступі, до поцілунку з репером вийшла його справжня кохана.

Нагадаємо, нещодавно Forbes розкрив, скільки співак Parfeniuk заробив на хіті "Врубай". Команда виконавця інвестувала у трек 16 тисяч євро, а прибуток від нього перевищив витрати у кілька разів.