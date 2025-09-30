- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 835
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова учасниця Kalush Orchestra здивувала своїми гонорарами за виступи на концертах
Зірка відповіла на чутки про свій роман з фронтменом гурту.
Українська блогерка Сімбочка, справжнє ім’я якої — Каріна, розсекретила суму, яку отримує за спільні виступи з гуртом Kalush Orchestra.
У липні стало відомо, що зірка приєдналася до гурту, однак, як зізналася сама Сімбочка, жодного офіційного контракту вона не підписувала. За словами дівчини, їхня робота побудована на бартері — вона допомагає Kalush Orchestra медійно, а учасники гурту пишуть для неї пісні, щоб підготувати її до можливої сольної кар’єри.
"Я не хочу нічого підписувати. Я була проти, бо мала негативний досвід у вісімнадцять-дев’ятнадцять років. Це бартер. Вони пишуть мені пісні. Вони створюють фундамент, бо, можливо, я піду виступати сольно. А я їм організовую піар", — пояснила блогерка на проєкті "Перепрошую".
Також Сімбочка спростувала чутки про роман з лідером колективу Олегом Псюком. Вона уточнила, що музикант уже чотири роки перебуває у стосунках зі своєю дівчиною, а плітки з’явилися після поцілунку на сцені, коли нібито блогерка була у костюмі "Килимвумен". Насправді ж, тоді, на виступі, до поцілунку з репером вийшла його справжня кохана.
Нагадаємо, нещодавно Forbes розкрив, скільки співак Parfeniuk заробив на хіті "Врубай". Команда виконавця інвестувала у трек 16 тисяч євро, а прибуток від нього перевищив витрати у кілька разів.