ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
835
Час на прочитання
1 хв

Нова учасниця Kalush Orchestra здивувала своїми гонорарами за виступи на концертах

Зірка відповіла на чутки про свій роман з фронтменом гурту.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Сімбочка

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Українська блогерка Сімбочка, справжнє ім’я якої — Каріна, розсекретила суму, яку отримує за спільні виступи з гуртом Kalush Orchestra.

У липні стало відомо, що зірка приєдналася до гурту, однак, як зізналася сама Сімбочка, жодного офіційного контракту вона не підписувала. За словами дівчини, їхня робота побудована на бартері — вона допомагає Kalush Orchestra медійно, а учасники гурту пишуть для неї пісні, щоб підготувати її до можливої сольної кар’єри.

"Я не хочу нічого підписувати. Я була проти, бо мала негативний досвід у вісімнадцять-дев’ятнадцять років. Це бартер. Вони пишуть мені пісні. Вони створюють фундамент, бо, можливо, я піду виступати сольно. А я їм організовую піар", — пояснила блогерка на проєкті "Перепрошую".

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Також Сімбочка спростувала чутки про роман з лідером колективу Олегом Псюком. Вона уточнила, що музикант уже чотири роки перебуває у стосунках зі своєю дівчиною, а плітки з’явилися після поцілунку на сцені, коли нібито блогерка була у костюмі "Килимвумен". Насправді ж, тоді, на виступі, до поцілунку з репером вийшла його справжня кохана.

Нагадаємо, нещодавно Forbes розкрив, скільки співак Parfeniuk заробив на хіті "Врубай". Команда виконавця інвестувала у трек 16 тисяч євро, а прибуток від нього перевищив витрати у кілька разів.

Дата публікації
Кількість переглядів
835
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie