Нове шоу "Клуб 1%" на "1+1 Україна": хто став ведучим

Сьогодні, 15 серпня, у столиці розпочинаються знімання нового масштабного проєкту "Клуб 1%", який має на меті розкрити надможливості людського мозку.

Ця нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, за невеликий час стала світовим феноменом. Великий високотехнологічний павільйон, 1200 учасників з різних куточків України і найцікавіші запитання на визначення рівня кмітливості - це те, що очікує телеглядачів каналу "1+1 Україна" цієї осені. Ведучим проєкту стане Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко став ведучим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Скажу чесно, я вже зараз відчуваю захват, хвилювання і шалений драйв, тому що це цікавий та масштабний проєкт. Зараз я в процесі підготовки до знімального процесу. Провів дуже багато досліджень, дивився багато адаптацій цього шоу в різних країнах і можу сказати, що це супер цікаво. Цей проєкт розвиває наш мозок та дає відпочити. Я впевнений, що навіть ті, хто в 1-му випуску не зможуть відповісти на більшість запитань, до 10-12-го епізоду будуть вже входити, якщо не у 1%, так в 5-10% найкмітливіших українців", - поділився ведучий.

Саме тому Тімур Мірошниченко запрошує всіх зібратися перед телеекранами і спробувати позмагатися у кмітливості з друзями або просто перевірити себе.

Тімур Мірошниченко став ведучим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Цей проєкт потрібно дивитися родиною, з друзями, самостійно, тому що на запитання "Клубу 1%" цікаво відповідати по обидва боки екрана. І тим, хто заповнив форму і прийшов до студії, і тим, хто перебуває вдома, в офісі, деінде", - говорить Мірошниченко.

Окрім того, переглянувши проєкт на MEGOGO, можна буде доєднатись до інтерактивної версії гри. Перевіряй свою кмітливість одночасно з учасниками у студії та отримай можливість виграти пізнавальні подарунки: передплату на MEGOGO або авторський курс від Медіашколи 1+1.

Коли саме відбудеться прем'єра проєкту, стане відомо незабаром у соцмережах телеканалу "1+1 Україна".

Тімур Мірошниченко став ведучим шоу "Клуб 1%" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, за правилами проєкту, щовипуску учасники відповідають на запитання різної складності, змагаються з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на кінцеве запитання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії.

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