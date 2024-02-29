Нове шоу "Україна неймовірних людей" на ТЕТ: хто став зірковим гостем проєкту

Команда телеканалу ТЕТ та Big Brave Events завершила знімання нового унікального проєкту "Україна неймовірних людей", прем’єра якого відбудеться вже 16 березня о 19:00.

Щосуботи 8 конкурсантів вражатимуть глядачів своїми талантами, надихатимуть своєю силою й даруватимуть надію. Щовипуску їхні номери оцінюватимуть улюблені українські знаменитості та герої нашого часу, які визначать вісімку суперфіналістів й оберуть переможця шоу, що стирає кордони й несе важливі соціальні місії.

Серед запрошених гостей проєкту "Україна неймовірних людей" ведуча та благодійниця Маша Єфросиніна, співачка DOROFEEVA, військовослужбовець і музикант Коля Сєрга, мультиартист MONATIK, гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, плавець та олімпійський призер Михайло Романчук, чуттєва авторка пісень і співачка KOLA, борець зі світовим ім’ям Жан Беленюк. А також військовослужбовці Олександр Чайка та Максим Єрмохін, які отримали важкі поранення в боротьбі за незалежність і стали прикладом незламності.

Коля Сєрга

Анна Різатдінова

Проєкт "Україна неймовірних людей"

Проєкт "Україна неймовірних людей"

Усі зіркові гості як один впевнені, що своїми талантами учасники торкнуться найпотаємніших струн душі, а їхні історії знайдуть відгук у серцях мільйонів українців.

"Я і сміялася, і плакала, і відлітала у свої переживання. Жоден з учасників не схожий одне на одного. Ані за талантом, ані за подачею, ані за вайбом. Усі дуже різні. Шоу "Україна неймовірних людей" – це маніфест українців. Маніфест того, що ми живемо, дихаємо, пульсуємо та приймаємо одне одного такими, якими ми є", – емоційно поділилася Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

MONATIK

Жан Беленюк

Ведучими проєкту "Україна неймовірних людей" стали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і телеведучий Тімур Мірошниченко. Чарівний тандем, який відкриватиме нові таланти й ділитиметься історіями незламного покоління українців. Дивіться з 16 березня о 19:00 велику натхненну прем’єру "Україна неймовірних людей" на телеканалі ТЕТ.

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