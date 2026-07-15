Нові Голум, Гендальф і Фродо: Atlas зібрав зірок у пародії на "Володаря перснів" заради захисту неба

Atlas Festival

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Українська культурна платформа Atlas Festival разом із фондом «Повернись живим» і «ПриватБанком» представили новий розділ благодійної кіносаги «Володар донатів: Братство Атласу», присвячену збору 150 мільйонів гривень на захист українського неба.

Цього разу творці кампанії звернулися до всесвіту культового «Володаря перснів» і переосмислили знайому історію на український лад. За сюжетом Середзем’я опиняється під новою загрозою, а доля його мешканців залежить від тих, хто щодня готовий об’єднуватися заради спільної справи. Головні герої вирушають у непросту місію, щоб підтримати збір «Дронопад». На їхньому шляху — небезпечні випробування, вороги та символічні артефакти. Автори ролика наголошують: справжня сила народжується лише тоді, коли всі діють разом. Вони перетворили впізнавані сцени культової саги на історію про сучасну українську суперсилу — здатність об’єднуватися заради спільної мети.

Atlas Festival

Atlas Festival

Образи героїв у новій екранізації втілили українські зірки та блогери. Фродо зіграв Саша Потупа, Гендальфа — Жека Курган, Сарумана — Влад Шевченко, Арагорна — Саша Машлятіна, Гімлі — Настя Оруджева, а Леголаса — Даша Кубік. До команди також долучилися Аміль і Раміль Насірови, Влад Стеблівський, Слава Кедр та Олег Свіщ. Окрему увагу привертає Марк Куцевалов, який постав у ролі Голума, а несподіваним гостем сюжету став Доктор Хаус у виконанні Жені Ансліпінга. Завершується історія масштабною «Гендальф Паті».

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Atlas Festival

Atlas Festival

Усі зібрані кошти спрямують на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим», який забезпечує українські підрозділи обладнанням для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників.

Організатори також оголосили про новий етап благодійної кампанії. Серед учасників збору розіграють Jeep Compass 2026 року від страхової компанії VUSO. Шанс отримати автомобіль матиме кожен, хто задонатить від 300 гривень.

Atlas Festival

Нагадаємо, нещодавно Atlas Festival-2026 розкрив ім’я міжнародного артиста, який приїде до України.

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