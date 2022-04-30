Нові костюми та рожева панамка: KALUSH Orchestra провів першу репетицію номера для "Євробачення-2022" в Італії

Нові костюми та рожева панамка: KALUSH Orchestra провів першу репетицію номера для "Євробачення-2022" в Італії

Гурт KALUSH Orchestra, який цьогоріч представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2022" провів першу репетицію свого номера на сцені в Турині, Італія.

Сьогодні, 30 квітня, відбулася перша репетиція гурту KALUSH Orchestra на сцені міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", який цьогоріч відбуватиметься в Турині, Італія.

Як раніше розповідали учасники гурту, задля конкурсу вони дещо змінили свою постановку і костюми. Судячи з фото з першої репетиції, фронтмен KALUSH Orchestra виступатиме у блискучому жилеті та у своїй фірмовій рожевій панамці.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

В інших учасників будуть костюми з бахроми у чорних, червоних та жовтих кольорах – вже надто нагадують прапор Німеччини. Їхній образ завершують квітки маку на голові.

eurovision.tv

eurovision.tv

Виступ гурту супроводжуватиме атмосферне чорно-біле відео, поєднане із традиційними українськими мотивами.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

Зазначимо, що конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку у фінал 10 травня – у першому півфіналі. Сайт ТСН.ua, традиційно вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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