Нові шокувальні подробиці у справі Білоуса: самогубство 13-річної доньки і чому мовчить дружина

Поки триває слідство у справі щодо домагань режисера Андрія Білоуса, актори і співробітники Молодого театру майже не дають коментарі щодо ситуації, яка склалася.

Зазначимо, відомого театрального режисера Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях його колишні студентки. На тлі скандалу, що розгорівся, його вже усунули від викладацької роботи в університеті ім. Карпенка-Карого до закінчення розслідування. Ще через декілька днів актори Молодого театру, в якому Білоус керує від 2012 року, подали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації, також з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування. Поки на неї реакції не було.

Викладач КНУТКіТ Андрій Білоус / Facebook

Але журналістка TSN.ua поспілкувалася вже з колишньою співробітницею театру, яка поділилася новими приголомшливими подробицями, зокрема з особистого життя самого Андрія Білоуса.

"Особисто я сексуальних домагань на собі не відчувала, а ось психологічний пресинг був неймовірний. Після роботи в цьому закладі у мене була серйозна депресія, яка пройшла тільки через вісім-дев'ять місяців. Треба розуміти, що це (Білоус - прим. ред.) диктатор, лідер, і чужа думка для нього не має ніякого значення. Найкращі співробітники для нього - це студенти, причому бажано аби на всіх посадах. Професійний, життєвий досвід для нього був абсолютно не важливий", - каже вже колишня працівниця Молодого театру, яка бажає залишитися анонімною.

За словами нашої співрозмовниці, Андрій Білоус дуже змінився саме після трагедії, яка сталася в його родині 2023 року. В Мережі навіть можна знайти новини, які тоді публікували ЗМІ. А саме про те, що під Києвом знайдено тіло 13-річної дівчинки, яка напередодні зникла. Виявилося, що вона вчинила самогубство.

Новина про загибель 13-річної дівчинки

"Він дуже змінився після тої трагедії. Я навіть сама питала у колег в театрі, як мені з ним розмовляти щодо цього. Але мені дали пораду - зробити вигляд, наче я нічого не знаю. Ця тема в театрі ніколи не піднімалася у колективі. Але він дійсно став агресивнішим після цього, і мені здавалося, що усю свою агресію він скидає на інших. При всьому цьому, я не можу назвати його поганою людиною, він трудоголік у повному значенні цього слова, він любить Театр і служить йому на 100 відсотків", - каже наша співрозмовниця.

За словами колишньої працівниці Молодого театру, зараз там панує дуже гостра атмосфера, адже трупа розділилася - є ті, хто підтримує режисера, і ті, хто просить на час розслідування відсторонити Білоуса від його службових обов'язків.

"Колектив розділився, але вистави продовжують йти, я навіть не уявляю, як акторам зараз", - каже наша співрозмовниця. До речі, у цьому ж театрі працює і дружина Білоуса, актриса Ірина Білоус. "До речі, як мені відомо, вона вважає, що це все наклеп, тобто неправда, і повністю підтримує свого чоловіка, тому нічого і не коментує".

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