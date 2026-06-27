ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Нові стосунки Бреда Пітта: інсайдер розкрив плани актора на одруження з молодшою на 26 років коханою

Стало відомо, чи поведе зірка Голлівуду нову обраницю під вінець.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Голлівудський актор Бред Пітт вже тривалий час перебуває в стосунках із молодшою на 26 років коханою, віцепрезиденткою ювелірного бренду Інес де Рамон.

За цей час вона стала не лише близькою для артиста, а й для його рідні. Інсайдер видання Page Six стверджує, що Інес де Рамон зуміла побудувати теплі стосунки з сім’єю Бреда Пітта. Обраниця знаменитості багато часу проводить з його родичами, ходить на родинні зустрічі, зв’язується з ними, аби просто поспілкуватися. Фактично, вони вважають Інес де Рамон не просто «дівчиною Бреда Пітта», а частиною сім’ї.

«Інес надзвичайно близька з родиною Бреда. Вони її просто обожнюють і від самого початку прийняли з розпростертими обіймами. На цьому етапі вони фактично вважають її членом своєї родини. Вона побудувала справді теплі стосунки з усіма. Інес проводить час із братом і сестрою Бреда, його племінниками та племінницями, відвідує сімейні зустрічі й докладає зусиль, щоб ближче познайомитися з кожним із них», — стверджує інсайдер.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Попри те, настільки Інес де Рамон тепло прийняли в родині Бреда Пітта, він не квапиться знову зв’язувати себе тенетами шлюбу. Інсайдер говорить, що актор не буде вести кохану під вінець, принаймні, зараз у нього таких планів немає.

«Попри те, наскільки близькою Інес стала для всієї сім’ї, Бред наразі не планує одружуватися», — додає інсайдер.

Зазначимо, лише наприкінці 2024 року Бред Пітт фіналізував розлучення з колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі. Пара оголосила про розрив ще 2016 року, а потім протягом восьми років тривали суди. У Бреда Пітта та Анджеліни Джолі є шестеро спільних дітей — 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні Нокс і Вів’єн.

До речі, нещодавно Бреду Пітту дорікнули в байдужості до доньки, оскільки він проігнорував її випуск із колледжу. В оточенні актора на тлі цього зробили гучну заяву про Анджеліну Джолі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie