Нові стосунки Бреда Пітта: інсайдер розкрив плани актора на одруження з молодшою на 26 років коханою

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

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Голлівудський актор Бред Пітт вже тривалий час перебуває в стосунках із молодшою на 26 років коханою, віцепрезиденткою ювелірного бренду Інес де Рамон.

За цей час вона стала не лише близькою для артиста, а й для його рідні. Інсайдер видання Page Six стверджує, що Інес де Рамон зуміла побудувати теплі стосунки з сім’єю Бреда Пітта. Обраниця знаменитості багато часу проводить з його родичами, ходить на родинні зустрічі, зв’язується з ними, аби просто поспілкуватися. Фактично, вони вважають Інес де Рамон не просто «дівчиною Бреда Пітта», а частиною сім’ї.

«Інес надзвичайно близька з родиною Бреда. Вони її просто обожнюють і від самого початку прийняли з розпростертими обіймами. На цьому етапі вони фактично вважають її членом своєї родини. Вона побудувала справді теплі стосунки з усіма. Інес проводить час із братом і сестрою Бреда, його племінниками та племінницями, відвідує сімейні зустрічі й докладає зусиль, щоб ближче познайомитися з кожним із них», — стверджує інсайдер.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Попри те, настільки Інес де Рамон тепло прийняли в родині Бреда Пітта, він не квапиться знову зв’язувати себе тенетами шлюбу. Інсайдер говорить, що актор не буде вести кохану під вінець, принаймні, зараз у нього таких планів немає.

«Попри те, наскільки близькою Інес стала для всієї сім’ї, Бред наразі не планує одружуватися», — додає інсайдер.

Зазначимо, лише наприкінці 2024 року Бред Пітт фіналізував розлучення з колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі. Пара оголосила про розрив ще 2016 року, а потім протягом восьми років тривали суди. У Бреда Пітта та Анджеліни Джолі є шестеро спільних дітей — 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні Нокс і Вів’єн.

До речі, нещодавно Бреду Пітту дорікнули в байдужості до доньки, оскільки він проігнорував її випуск із колледжу. В оточенні актора на тлі цього зробили гучну заяву про Анджеліну Джолі.

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