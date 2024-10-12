Нові випуски "Єдиного Кварталу": незвичне амплуа Стаса Боклана й рідкісна поява Ніни Набоки на сцені

Телеканал "1+1 Україна" вже зовсім скоро покаже нові концерти "Єдиного Кварталу".

У цих випусках глядачі побачать абсолютно нові жарти та номери. Прем’єра відбудеться 13, 20 та 27 жовтня о 19:00. Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" підійматимуть настрій актуальним гумором.

У нових випусках народний артист України Станіслав Боклан з'явиться у незвичному для нього амплуа. Відомий актор вперше вийде на сцену в жанрі стендапу.

Не обійдеться без музичних номерів. Євген Кошовий разом із Іриною Гатун виконають оновлену версію хіта Наталії Могилевської "Він не сказав ні слова". У кварталівській інтерпретації ця пісня отримає гумористичний поворот і розкриє реакцію типової української родини на чергову платіжку за комунальні послуги.

Єдиний Квартал / Фото: прес-служба каналу "1+1"

В одному з випусків глядачі побачать зірку "Жіночого лікаря. Нове життя" народну артистку України Ніну Набоку. Вперше у своїй кар'єрі вона зіграє на сцені "Єдиного Кварталу" і зʼявиться в неочікуваному образі. Цього року Студії "Квартал 95" виповнюється 20 років. Актори підготували особливу пісню-присвяту, в якій згадають свій шлях.

Ніна Набока у "Вечірньому Кварталі" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Крім того, серед музичних номерів глядачі побачать виступи Jamala, Злати Огнєвіч та Максима Бородіна, гуртів KAZKA, NAZVA і BRYKULETS.

Джамала / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Традиційно серед глядачів концерту були особливі гості – захисники та захисниці, працівники ДСНС, переселенці, медики, педагоги.

Не пропустіть премʼєру "Єдиного Кварталу" 13, 20 та 27 жовтня о 19:00 на 1+1 Україна.

"Єдиний квартал" повертається: гострий гумор і водночас допомога ЗСУ

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