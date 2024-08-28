Новинки на ТЕТ: коли відбудеться прем'єра "Я люблю Україну", "Ліги Сміху" та інших проєктів

Цієї осені канал ТЕТ готує для глядачів чимало новинок.

Зокрема, телеканал покаже нові сезони улюблених шоу та серіалів, а також проєкти, які ще не транслювалися. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, коли чекати на прем'єри та які шоу вже незабаром можна буде подивитися.

"Батли"

Нове масштабне шоу "Батли" зібрало близько ста коміків з усієї країни, головне завдання яких – зробити так, щоб було смішно. Це проєкт, що об'єднає гумор, імпровізацію, талант та експериментальні форми. Щоб залишитися в "Батлах", учасникам потрібно розсмішити бодай одного з зіркових суддів. У фіналі журі обере переможця, який здобуде визнання комедійної спільноти та грошовий приз. Ведучим шоу "Батли" став актор і гуморист Володимир Мартинець.

Володимир Мартинець

"Ліга Сміху. Волонтерський десант 4"

Новий спецсезон "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4" збільшить градус позитиву цієї осені й визначить нові імена в гуморі, які власноруч доставлять військовим вантаж для наближення перемоги. Четвертий сезон проєкту вразить не лише командами-учасниками, а й оновленим тренерським складом, перше обличчя якого – співачка та блогерка Анна Трінчер. Більше деталей про командний і суддівський склади великої прем'єри розкриють згодом.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я люблю Україну"

Велике шоу для всієї родини, що стане флагманом четвертого телесезону поспіль. Проєкт про Україну та з українцями, які надихають, дивують, жартують, захоплюють і вселяють віру. Незмінна ведуча Ксенія Мішина на чолі з капітанами Олександром Педаном і Юрієм Ткачем об'єднає найпопулярніших зірок у головній українській вікторині й здивує новими цікавими запитаннями про культуру, політику, традиції та відомих постатей.

Олександр Педан та Юрій Ткач

Новий сезон проєкту "Я люблю Україну" готує насичені раунди та яскраві конкурси, що здивують різноманіттям найвибагливіших глядачів. З кожним новим сезоном команда творців відшукує факти про Україну, які дивують навіть досвідчених гравців серед зірок. Тож повертайте сімейну традицію та поглиблюйте свої знання про Україну разом з ТЕТ.

"Найкраща оселя"

Окрім довгоочікуваних прем'єр, телеканал ТЕТ готує абсолютно нове унікальне реаліті-шоу в Україні – "Найкраща оселя". Проєкт про ремонт й експерименти в будівництві, який відчинить двері креативних домівок, надихне нестандартними рішеннями, здивує лайфгаками та влаштує змагання за звання "найкращої оселі". Учасники оцінюватимуть житло одне одного за трьома критеріями – оригінальність, практичність та ціна-якість, а вирішальною в реаліті стане оцінка порадників – Жені Дубровської та Саші Кєвшина, дизайнерки інтер'єрів і директора будівельної компанії, які реалізували сотні проєктів на будь-який смак і бюджет. Їхні поради стануть цінними не тільки для учасників "Найкращої оселі", а й для всіх тих, хто планує ремонт або хоче додати затишку своєму гніздечку.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua вже писала про прем'єри на телеканалі ТЕТ. Зокрема, у нашому матеріалі можна ознайомитися, що чекає на глядачів у картинах "Скажені сусіди 3", "Волонтери 2", "Ближче до зірок" та інших.

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