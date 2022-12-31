Новий 2023 рік: зірки українського шоубізнесу вітають читачів ТСН.ua з прийдешніми святами

Рік, що минає, був непростим для кожного з нас, але ми впевнені, що скоро на українців чекає перемога та щасливе майбутнє у вільній країні. Тому з великою надією усі ми готові зустрічати Новий 2023 рік.

Із найщирішими та теплими привітаннями до читачів сайту ТСН.ua звернулися зірки українського шоу-бізнесу, а також розповіли, як і з ким зустрінуть новорічну ніч. Анна Трінчер, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, гурт KAZKA, Тоня Матвієнко вітають українців із прийдешніми святами.

Анна Трінчер

Цей Новий рік співачка планує зустрічати у теплому родинному колі, аби розділити радісні моменти разом із найріднішими.

"Я бажаю усім читачам ТСН.ua відчути це новорічне диво. Ми незламний український народ, але ми, справді, сильно втомилися від сирен, ракет та поганих новин. Тому я хочу, аби кожен українець побачив це справжнє диво. Хочеться отак, по-справжньому, у колі сім’ї взятися за руки, загадати нашу перемогу, щоб ця ніч пройшла класно і щоб ми усі спокійно могли відсвяткувати Новий рік у колі найближчих", - побажала Анна.

Анна Трінчер

KAZKA

Без гучних вечірок та шумних компаній будуть вітати 2023 рік і учасники гурту KAZKA, бо попереду на усіх українців чекає найважливіше свято - наша перемога.

"Ми чекаємо дещо іншого свята, яке обов‘язково трапиться з нами в наступному році. Потрібно лише вірити та робити для цього все можливе! Водночас ми певні, що точно не варто відкладати на майбутнє свої мрії та життя, адже жодна мить не повториться ніколи знову. Тож в Новий рік обійміть близьких, знайдіть привід для посмішки та загадайте найпотаємніше бажання. І воно обов‘язково здійсниться. З Новим роком, любі", - бажає читачам ТСН.ua колектив.

Гурт KAZKA

Наталка Денисенко

Тепле родинне свято запланувала і українська акторка. Аби ніщо не завадило новорічним посиденькам разом із сином і батьками Наталка проведе зимові свята у затишному заміському будинку з генератором.

"Я бажаю усім нам терпіння, тому що у нас такі важкі часи. Бажаю нам миру, перемоги і, звичайно, щоб Путін здох. Ще хотілося б побажати нам всім сил, щоб ми могли все це витримати і гідно зустріти нашу перемогу, а потім відбудуємо нашу прекрасну країну разом. З Новим роком", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ольга Сумська

А ось українська акторка разом із чоловіком планує відсвяткувати Новий 2023 рік у колі тих, хто сьогодні робить усе можливе для нашої країни - з нашими захисниками.

"Такий промінчик світла, який торкається наших сердець, це Новий рік. Ми зустрічаємо із надією на перемогу і вона буде. Честь для нас відсвяткувати цей Новий рік з нашими військовими за одним столом. Ці люди стали нам по-справжньому рідними. Я би хотіла побажати стійкості та не розслаблятися, бо війна триває. Ми маємо продовжувати допомагати нашим військовим, бо сьогодні ми святкуємо завдяки їм", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Тоня Матвієнко

Після тривалого перебування за кордоном, співачка нарешті повернулася додому і з великою радістю зустріне Новий рік разом з українцями.

"Перебуваючи за кордоном, я дуже скучила за Україною, рідними та українським слухачем. Радіо, що зустріну Новий рік саме на Батьківщині та в родинному колі. В Яремче, де ми зараз знаходимося, в мене запланований благодійний виступ для українців. Де б я не співала, українська публіка — найщиріша. 2022 — рік став випробуванням для нації. Вірю, що 2023 стане роком нашої перемоги! Незламність та згуртованість українців — приклад для всього світу. Бажаю читачам ТСН.ua здоров‘я та витримки. Після перемоги на Україну чекає нова історія. Тримаймося! Слава Україні! Слава ЗСУ", - вітає наших читачів Тоня.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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