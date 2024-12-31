Новий 2025 рік: Ротару, Полякова, Зібров та інші зірки вітають українців зі святом

Вже зовсім скоро вся Україна зустрічатиме Новий 2025 рік з новими сподіваннями нарешті перемогти ворога.

Ще один рік випробувань, злетів і падінь неодмінно загартував кожного українця. Щоразу ми ще більше єдналися та неодноразово показували світу приклад справжньої стійкості. Протягом 2024 року українці робили все, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Тож сподіваємося, що здійснення найзаповітнішого бажання 2025 року не забариться.

У непростих умовах також творили й українські знаменитості. І напередодні Нового року вони вийшли до своїх шанувальників із найщирішими побажаннями. Зірки подякували українським захисникам і вкотре вселили віру в перемогу України. Тож редакція сайту ТСН.ua ділиться найтеплішими вітаннями від зірок із прийдешніми святами.

MÉLOVIN

"Вітаю усіх з Новорічно-різдвяними святами! Любіть себе та діліться любовʼю! Будьте світлом для тих, хто цього потребує. У 2025 році бажаю вам нових яскравих звершень, здійснення найзаповітніших мрій і взаємного кохання у кожному дні! З любовʼю, ваш Меловін", - сказав співак в ексклюзивному коментарі ТСН.юа.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Софія Ротару

Співачка було не багатослівною, тож на фото з ялинкою лаконічно написала: "З Новим роком!".

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Руслана

"Ми стали ближчими! Ми більше цінуємо це життя і все, що маємо! Я хочу подякувати людям, які були в цьому році! Дякую своїй сім’ї та найближчій команді за те, що завжди є опорою для мене! Дякую всім сміливим людям, які ризикують своїм життям і захищає нас собою. Дякую всім, хто зараз в окопі і хто сьогодні, у новорічну ніч, буде на варті наших кордонів. Дякую захисникам, волонтерам, медикам – усім, хто не здається, попри нелюдську втому. Дякую всім українцям, що ми всі є! Ми будемо! З Новим роком, який вже скоро настане! Хай все здійсниться!", - зворушила зірка.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Павло Зібров

"У цей складний час ми особливо мріємо про мир і перемогу для нашої країни, і хай ці мрії стануть реальністю. Низько вклоняюсь нашим Героям за їх відвагу, силу та мужність. Бажаю, щоб новий рік приніс тепло, любов, щастя, щирі посмішки дітей, здоровʼя та добро у кожну домівку! З прийдешнім Новим роком!", - привітав українців народний артист України.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Оля Полякова та Маша Єфросиніна

"Щоб у Новому році було якомога більше приводів для щастя, усмішок, подарунків, поцілунків і всього, чого нам так не вистачає. У 2025 році закінчиться війна! Нехай ця новорічна ніч буде тихою, мирною і щоб у цей новий рік всі росіяни здригалися в судомах, а ми святкували наш спокійний новий рік", - побажали зірки у власному шоу "Дорослі дівчата".

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Victoria Niro

"Щиро вітаю вас із новорічними святами! Бажаю кожному здоровʼя, щастя, тепла та миру! Натхнення і любові! Нехай 2025 рік подарує вам багато світлих моментів, добрих людей, подій і гарних новин! Особливі вітання і безмежна подяка усім нашим захисникам, захисницям і волонтерам за вашу мужність і відданість! Бажаю, щоб усі повернулися додому живими і здоровими! Ви найкращі! Ми любимо вас! Зі святами!", - зазначила виконавиця в ексклюзивному коментарі ТСН.юа.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Костянтин Грубич

"З прийдешнім Новим 2025 роком. Люди! Будьте щасливі! Попри нескладуху, вірте у краще! Не робіть так, щоб ставало гірше, не вагайтеся із совістю: є сумніви у правдивості справи – краще не беріться. Бо одні вже, а їх ціла орда, вже взялися… Бажаю нам усім витримки, сили, удачі і потуги перемогти зло! Будьте здорові та благословенні!", - захопив вітаннями ведучий.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

МУАЯД

"Цей рік показав, які ми сильні духом, вірою і любовʼю. Ми вміємо тримати удар і водночас допомагати одне одному. З такою теплотою, яка розтопить будь-які морози. Нехай у новому році кожен із нас відчує смак перемоги. Маленький і великий. Нехай у наших серцях завжди буде місце для мрій, а поруч будуть ті, хто зроблять ці мрії реальністю. Бережіть своїх близьких, обіймайте їх частіше і завжди памʼятайте - разом ми зможемо все! З Новим, 2025-м, роком!", - наголосив артист в ексклюзивному коментарі ТСН.юа.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

Klavdia Petrivna

"Щоб життя було цікаве, як кіно, а ви ставали краще, як вино, мої вельмишановні. Нехай всередині кожного українця та українки буде літо, а в тих нелюдей – вічна мерзлота. У ці новорічні свята не забувайте про військових та підтримуйте збори. З прийдешнім", - закликала артистка.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

DIBROVA

"Нехай наступний рік подарує ще більше сили і духу перемогти ворога! Не забувайте донатити, підтримувати наших військових! І, звісно, кохайте! Тримайте міцно свій промінчик щастя і любові, а тим, хто ще не зустрів його, бажаю віднайти у 2025 році!", - побажав співак в ексклюзивному коментарі ТСН.юа.

Зірки вітають з Новим 2025 роком

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