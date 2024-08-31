Новий документальний детектив "Анатомія дива": про що розповідатиме проєкт на "1+1 Україна"

Вже цієї осені глядачі телеканалу "1+1 Україна" зможуть побачити новий проєкт "Анатомія дива".

Детектив, ведучою якого стане Валентина Хамайко, розповість про сучасну українську медицину. Це проєкт про історії зцілень, які надихають, успішні медичні кейси та українських лікарів, які творять справжні дива.

Кожен випуск нового захопливого проєкту – це реконструкція реальних ситуацій, у які іноді потрапляють пацієнти, зіштовхуючись із загадковими симптомами, коли поставити точний діагноз – це справжній виклик та тріумф для лікаря, у фіналі якого – врятоване життя.

"Анатомія дива" на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Анатомія дива" на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Медичний детектив познайомить з провідними українськими лікарями, які у своїй практиці використовують інноваційні методи, що базуються на сучасних наукових даних і власному професійному досвіді, а також про людяність, без якої справжнє лікарське диво було б неможливе.

"Щоденна робота лікаря складна і багатогранна. Ми покажемо глядачам, як важливо довіряти спеціалісту і не очікувати, що один прийом тривалістю в 30-40 хв зможе вирішити проблеми людини, яка роками не дбала про своє здоров’я або навіть не знала про те, що має проблеми. У кожному епізоді ми будемо розповідати історії, які торкнуться серця, історії про життя, боротьбу і надію. Ми сподіваємося, що наш проєкт спонукатиме глядачів дбати про своє здоров’я, познайомить їх з талановитими українськими лікарями, сучасними науковими дослідженнями, розвінчає застарілі міфи та продемонструє, на що здатна наша медицина, незважаючи на те, що вже майже 3 роки країна живе в умовах повномасштабної війни", - розповідає Валентина Хамайко.

"Анатомія дива" на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Анатомія дива" з Валентиною Хамайко на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть премʼєру документального детективу про сучасну українську медицину "Анатомія дива" вже цієї осені на "1+1 Україна". Також пропонуємо дізнатися про інші нові шоу та серіали цієї осені.

"Анатомія дива" на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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