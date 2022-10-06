Новий епізод "Голосу країни-12": спогади учасників про початок війни та сюрприз від Go_A

Трансляція проєкту "Голос країни-12" була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

Шостий епізод "сліпих прослуховувань," який глядачі побачать цієї неділі, ще не виходив на екрани.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Учасники "Голосу країни" особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює національний марафон "Єдині новини".

Голос країни 2022 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У недільному випуску телеглядачі побачать абсолютно нових героїв, яких до сьогодні не було в ефірі.

На сцену "Голосу країни" вийде менеджер друку сувенірної продукції з міста Кобеляки Ігор Ольховий. Співак виконає трек гурту Maneskin Beggin. Чи розвернеться до Ігоря хоча б хтось з тренерів, дивіться вже у неділю на телеканалі ТЕТ.

Ігор Ольховий / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Заспіває перед тренерами і 39-річна Ірина Бенько зі Львова. На початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон, але за місяць повернулася, адже відчувала провину.

"Ранок 24 лютого змінив не лише життя кожного з нас, а і життя всієї країни. Я і досі не можу звикнути до звуку сирен. У перші тижні ми з родиною активно волонтерили і допомагали, але зрозуміли, що заради дітей повинні виїхати за кордон. Десь близько місяця я з дітьми провела у Польщі, але мене гризло страшенне почуття провини. Я кожної хвилини думала, як там моя родина, країна, тому ми прийняли рішення повернутися. Вірю в нашу перемогу, все буде Україна", - каже Ірина.

Ірина Бенько / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Жінка заспіває пісню гурту The Hardkiss "Мелодія". Чи развернуться до неї тренери, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Вийде на сцену дівчина на ім'я Яна Мілевська з Києва. До повномасштабної війни вона була вуличним музикантом, але перші вибухи надихнули Яну на написання українськомовних пісень.

"24 лютого о 4 ранку мені зателефонувала подруга, яка плакала та казала, що це кінець. Це було дуже страшно. Я, як і більшість українців, була змушена покинути свою домівку, отримати статус "вимушеного переселенця" та переїхати на захід України. Там я написала дуже багато українськомовних пісень. За два місяці я змогла повернутися додому, співати, та донатити усі зароблені гроші на ЗСУ", - каже співачка.

Чи зможе вона розвернути крісла тренерів, дивіться у неділю.

До того ж, на сцені з'явится фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, яка зробить сюрприз одному з учасників та заспіває з ним дуєтом "Веснянку".

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