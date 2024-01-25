Новий фільм з Венздей: триллер "Фаворитка Міллера" з Дженною Ортеґою стартує в українському прокаті

Вже з 8 лютого в український прокат виходить психологічний триллер "Фаворитка Міллера", де головні ролі зіграли Дженна Ортеґа та Мартін Фрімен.

Після мегахітів "Венздей" та "Крик 6" Дженна Ортеґа втілює несподівано провокативний та спокусливий образ у новій психологічній драмі. У центрі фільму – розгадка складного зв'язку між викладачем Джонатаном Міллером, якого грає Мартін Фрімен ("Шерлок", "Гобіт") та його талановитою студенткою Каірою Світ (Ортеґа).

"Фаворитка Міллера" - Дженна Ортеґа та Мартін Фрімен

Коли письмове завдання призводить до некомфортної реальності, герої усвідомлюють, що вони перейшли межі академічної взаємодії. Чи здатна інтелектуальна гра між викладачем та його фавориткою зруйнувати кар'єру та сімейне життя Міллера?

Фільм розповідає про невблаганне тяжіння між зрілим чоловіком та юною дівчиною, що стають одночасно героями та злочинцями власних історій, та про болісне дорослішання через відвертість та вразливість.

"Фаворитка Міллера", кадри з фільму

"Фаворитка Міллера", кадри з фільму

"Фаворитка Міллера", кадри з фільму

Зазначимо, що за три дні трейлер "Фаворитки Міллера" зібрав більше 100 тисяч переглядів. Допрем'єрний показ фільму відбувся 11 січня під час Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгз. Українські глядачі зможуть переглянути фільм у кінотеатрах вже починаючи з 8 лютого.

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