Новий "Холостяк" Терен шокував кадрами, як збили ракету під час знімань його авторського шоу в Одесі

Український ветеран війни, громадський діяч і новий герой шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько опинився в епіцентрі вибуху в Одесі.

Це трапилося просто посеред знімань його інклюзивного проєкту "Відвал ніг", де Олександр випробовує різноманітні місця та заклади на доступність для людей з інвалідністю. Відповідним відео знаменитість поділився у своєму Instagram.

На кадрах видно, як на пляжі "Ланджерон" знімальна група та запрошений гість, волонтер і комік Марк Куцевалов роблять висновки про інклюзивність Одеси. Проте у цю ж мить їх перериває гучний вибух і звуки сирени на тлі. За словами Терена, тоді російська балістична ракета була збита силами ППО неподалік від них.

Олександр "Терен" Будько просто під час знімань шоу став свідком вибуху

"Після такого емоційного прощання Одеса не покинула нас без емоційних гойдалок. Бо країна-гній вдарила балістичною ракетою по місту. Дякуємо силам ППО, що це збита ракета. Кожен день у багатьох прифронтових містах українці продовжують жити на цих хвилях, як і ми в Одесі. З чарівного чорноморського заходу та вражень від небайдужих одеситів до збиття над твоєю головою "Іскандера". Одесити, українці, єднаймося! Та робімо більше, ніж просто для себе!" – наголосив Олександр у ролику.

Нагадаємо, нещодавно дружина артиста MONATIK Ірина Монатік показала, як з дітьми ховалася в укритті під час нічної атаки на Київ.

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