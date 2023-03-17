Новий концерт "Єдиного кварталу": сцена ревнощів в сім’ї Бориса Джонсона та повернення Миколи Тищенка

18 березня, о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового благодійного концерту "Єдиного Кварталу".

Актори "Вечірнього Кварталу" і "Жіночого Кварталу" продовжують підіймати настрій усім українцям та бойовий дух нашим захисникам. У новому благодійному концерті глядачів чекає нова порція актуального гумору, патріотичні номери та сюрпризи від запрошених зірок.

"Кожен наш благодійний концерт присвячений незламному народу нашої незламної країни. І, насамперед, це подяка нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Батьківщину, завдяки яким ми можемо стояти на сцені і працювати, і які є головними глядачами у залі на кожному нашому виступі", – говорить художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Один з номерів нового "Єдиного Кварталу" буде присвячений великому другу нашої країни – Борису Джонсону. Глядачі стануть свідками його суперечки з дружиною, яка влаштувала британському політику сцену ревнощів… до України! У ролі Джонсонюка – Юрій Ткач, в ролі його дружини – Ірина Сопонару.

Юрій Ткач та Ірина Сопонару

Не обійшли увагою "кварталівці" і "дипломатичну місію" Миколи Тищенка до Таїланду. У головній ролі – Євген Кошовий.

Євген Кошовий у ролі Миколи Тищенка

Чоловікам, дружини яких виїхали закордон, а вони самі залишилися в Україні, також непросто. Адже від довгої розлуки вони іноді починають бачити кохану жінку в перехожих на вулиці або навіть приймають за неї свого найкращого друга! Кумедна ситуація у виконанні Володимира Шумка, Ірини Сопонару, Валентина Міхієнка і Валерії Товстолєс.

В новому концерті на глядачів чекає багато сюрпризів від запрошених зірок. MONATIK на сцені "Єдиного Кварталу" презентує свою нову пісню "Сила".

MONATIK

Окрім, того, темпераментна співачка Fiinka разом з дівчатами з "Жіночого Кварталу" представить нову версію хіта "Довбуш". Співак Cheev виконає ліричну композицію "Мрієшся". А гурт PROBASS HARDI "запалить" зал своїм новим треком "Нація" – присвяченим усім, хто зараз бореться за Україну і робить все заради нашої перемоги.

Дивіться новий благодійний концерт "Єдиного Кварталу" у цю суботу, 18 березня, о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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