Новий серіал "Реванш" на "1+1 Україна": коли прем'єра та що відомо про сюжет

Вже незабаром, 28 жовтня, о 20:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового серіалу "Реванш". Це захоплива історія про те, як життя змушує віднайти власну формулу справедливості та не зрадити мрії, навіть у темні часи.

За сюжетом Валентина – талановита і амбітна дівчина, яка мріє досягти успіху в науковій сфері. Однак її життя кардинально змінюється, коли вона стає жертвою підступних інтриг. Втративши нареченого, рідний дім та довіру оточуючих, вона опиняється на межі відчаю. Проте Валентина не здається. Вона розуміє, що в цій боротьбі головне — не втратити себе, віру в людей і справжнє кохання.

Кадр із серіалу "Реванш" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Каст серіалу складається з улюблених акторів глядачів: Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова, Валентин Томусяк, Ірина Островська.

Виробництвом серіалу займався Art Forms Production на замовлення телеканалу "1+1 Україна".

Кадр із серіалу "Реванш" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Продюсери від "1+1 Україна" - генеральна продюсерка Ольга Захарова, Олеся Пазенко, Інна Кондратюк. Головний продюсер та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, режисер - Олег Туранський, оператор-постановник - Андрій Шкір.

Не пропустіть прем'єру "Реваншу" вже з 28 жовтня о 20:00 на "1+1 Україна".

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