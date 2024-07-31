Новий сезон "Ближче до зірок": де та коли дивитися проєкт

Українські ведучі Нікіта Добринін і Наталі Солонік уже готові увірватися в новий сезон проєкту "Ближче до зірок".

Новий сезон почнеться з 25 серпня на телеканалі ТЕТ. Так, щонеділі в ексклюзивних сюжетах та відвертих інтерв'ю зірки відкриють себе, свої стосунки, домівки, захоплення, плани, а також втілюватимуть мрії інших. Здійснювати мрії маленьких українців і влаштовувати зустрічі з кумирами вже стало дуже світлою традицією проєкту "Ближче до зірок", 1+1 media та фонду "Діти Героїв".

Новий сезон "Ближче до зірок"

У програмі "Ближче до зірок" топові артисти, популярні ведучі, талановиті актори, кращі гумористи, інфлюенсери з мільйонною аудиторією постають перед глядачами в різних своїх ролях – як люблячі чоловіки та дружини, турботливі батьки, вірні друзі, затяті спортсмени, порядні сусіди, вправні господарі, невтомні волонтери та свідомі українці. Їхні життя без світла софітів розкривають не лише журналісти проєкту, а й незмінні ведучі – Нікіта Добринін і Наталі Солонік, які самостійно беруть інтерв'ю.

Ще більше зіркових новин, актуальних дайджестів, натхненних сюжетів, ексклюзивних інтерв'ю та нових облич з 25 серпня щонеділі вранці на телеканалі ТЕТ.

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