Новий сезон комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас": хто з відомих акторів з'явиться в серіалі

Телеканал ТЕТ розпочав знімання третього сезону комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас".

Новий сезон комедії обіцяє бути не менш динамічним та яскравим за гумором, однак дещо консервативнішим за попередній, що дасть змогу насолоджуватися переглядом у широкому сімейному колі. На глядачів чекає ще більше кохання, пригод, гумору та сюрпризів. Один з них розкриваємо вже зараз.

Кадр із серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

У кількох серіях до основного касту романтичної комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" приєднаються одразу декілька відомих акторів. Разом з улюбленими Капуленками та Монтенками в новому сезоні знімуться Антоніна Хижняк, Леся Самаєва та Артемій Єгоров. Б'ємося об заклад, ця зіркова трійка неодмінно додасть вогню в палкі родинні стосунки сватів і молодят – Назара Задніпровського, Андрія Пономаренка, Віри Кобзар, Маргарити Бахтіної, Костянтина Войтенка та Поліни Василини.

Антоніна Хижняк

Оскільки у фіналі другого сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас" батьки, що запекло ворогують, повернулися у свої законні шлюби, а Юля дізналася про вагітність, то третій сезон розповість про підготовку подружжя до поповнення. Юлі та Ромі врешті-решт вдасться з'їхати до власного гніздечка, але про спокійне життя вони зможуть лише мріяти. Батьки люблять їх настільки, що докладатимуть усіх зусиль, аби стати кращими майбутніми бабусями та дідусями. Вгамувавши власні амурні справи, Валя та Віра оточать Юлю надмірною опікою, а Толя та Стьопа безперестанку пхатимуть носи в новий бізнес Роми.

Кадр із серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Дочекайтеся на кумедну серіальну феєрію на ТЕТ. "Ромео і Джульєтта з Черкас 3" стане справжньою пригодою з купою карколомного гумору.

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