Новий сезон "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4": хто стане зірковими тренерами

Вже восени телеканал ТЕТ знову відкриватиме гумористичні таланти в новому спецсезоні проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4".

На глядачів чекають вже улюблені й нові команди, масштабні волонтерські ініціативи, а також оновлений тренерський склад, що здивує кількістю зірок.

Так, у тренерських кріслах "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4" дебютують співачка та блогерка Анна Трінчер, ведучий Тімур Мірошниченко, гуморист Юрій Великий, а також співак Антон Вельбой. Усі вони брали участь у театральних конкурсах проєкту як запрошені зірки, чим підкорили серця глядачів, а в новому спецсезоні візьмуть на себе роль наставників. Конкуренцію їм складуть вже досвідчені гравці й судді – актор Ігор Ласточкін та співак Іван Люленов. Чи зможуть тренери-новачки переграти титанів проєкту, стане відомо цієї осені на телеканалі ТЕТ.

Шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4"

Однак попри оновлення тренерського складу, головна мета "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4" залишається незмінною. Спецпроєкт поєднує гумор з благодійністю – реальною допомогою захисникам і захисницям України. Талановиті команди й відомі артисти щовипуску об’єднуються на одній сцені, щоб зробити спільний внесок у велику волонтерську справу й визначити переможця, який доставить необхідні для військових речі, наприклад, дрони або автівки.

Співведучим незмінного Євгена Кошового в четвертому спецсезоні знову стане Денис Христов. Відомий ведучий і шоумен, який з початком повномасштабного вторгнення присвятив себе волонтерству та евакуації цивільних з найгарячіших прифронтових територій.

Шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4"

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