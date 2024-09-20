Новий сезон "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4": хто стане зірковими тренерами

Телеканал ТЕТ вже зовсім скоро покаже улюблене шоу українців.
Вже восени телеканал ТЕТ знову відкриватиме гумористичні таланти в новому спецсезоні проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4".
На глядачів чекають вже улюблені й нові команди, масштабні волонтерські ініціативи, а також оновлений тренерський склад, що здивує кількістю зірок.
Так, у тренерських кріслах "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4" дебютують співачка та блогерка Анна Трінчер, ведучий Тімур Мірошниченко, гуморист Юрій Великий, а також співак Антон Вельбой. Усі вони брали участь у театральних конкурсах проєкту як запрошені зірки, чим підкорили серця глядачів, а в новому спецсезоні візьмуть на себе роль наставників. Конкуренцію їм складуть вже досвідчені гравці й судді – актор Ігор Ласточкін та співак Іван Люленов. Чи зможуть тренери-новачки переграти титанів проєкту, стане відомо цієї осені на телеканалі ТЕТ.
Однак попри оновлення тренерського складу, головна мета "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4" залишається незмінною. Спецпроєкт поєднує гумор з благодійністю – реальною допомогою захисникам і захисницям України. Талановиті команди й відомі артисти щовипуску об’єднуються на одній сцені, щоб зробити спільний внесок у велику волонтерську справу й визначити переможця, який доставить необхідні для військових речі, наприклад, дрони або автівки.
Співведучим незмінного Євгена Кошового в четвертому спецсезоні знову стане Денис Христов. Відомий ведучий і шоумен, який з початком повномасштабного вторгнення присвятив себе волонтерству та евакуації цивільних з найгарячіших прифронтових територій.
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