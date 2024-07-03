Новий сезон "Міняю жінку": ексклюзивні подробиці про героїнь реаліті-шоу на "1+1 Україна"

Незабаром на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового, 16-го сезону розважального сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку".

В новому сезоні жінки отримуватимуть новий досвід, можливість переосмислити власне життя та пройти психологічну трансформацію завдяки зануренню в нове середовище. Так, уперше в обміні візьмуть участь сусіди, які проживали на одному сходовому майданчику і до проєкту були незнайомі одне з одним. Мінятимуться життями сувора мама-поліціянтка, криптовалютниця, військовослужбовиця, викладачка у школі, син якої від перших днів повномасштабної війни пішов на фронт, спортсменка-бодибілдерка, шахтарка, бізнесвумен та навіть байкерка.

Зовсім скоро цим героїням доведеться опанувати для себе нові ролі. Так, одна з жінок вперше в житті стане донором крові, інша опанує волонтерство, навчиться керувати бойовим дроном.

"Новий сезон проєкту "Міняю жінку" – це глибоке занурення в життя українських жінок, які наважилися на зміни, щоб краще зрозуміти себе і своїх партнерів. Ми покажемо, як наші героїні долають свої внутрішні страхи, адаптуються до нових умов і знаходять відповіді на запитання, які зараз турбують кожного, де вони шукають сили та як борються за своє майбутнє. В цьому сезоні на глядачів чекає багато несподіваних обмінів. Ми покажемо, як змінилися ролі в родинах під час війни, проявимо різні сучасні сімейні моделі, масштабуємо особисті досвіди і розвінчаємо стереотипи про те, "як треба", адже в кожної жінки і родини свій секрет гармонійних стосунків", – інтригує креативна продюсерка телеканалу 1+1 Україна Ольга Шляхтиченко.

Нагадаємо, за правилами реаліті-шоу, щотижня двоє жінок обмінюватимуться життями. Спершу вони повинні дотримуватися тих самих правил дружини, з якою вони обмінялися – піклування про дітей, графік життя родини, домашні справи, дозвілля, кар’єра. Після цього кожна з жінок може впроваджувати у своїх нових родинах власні правила. Наприкінці обміну дві пари зустрічаються, щоб поділитися інсайтами, як новий досвід може вплинути на їхні життя в майбутньому.

Не пропустіть повернення легендарного реаліті-шоу "Міняю жінку" вже незабаром на "1+1 Україна".

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