Новий сезон романтичної комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас": коли дивитися прем'єру

Сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 відбудеться довгоочікувана романтична прем'єра нового сезону серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас".

Акторка Віра Кобзар, яка зіграла пристрасну та чуттєву маму черкаської Джульєтти, зізналася, що напередодні зйомок нового сезону й собі за один день передивилася всі 20 серій першого.

"Перед початком нового сезону я за один день передивилася перший. Не для того, щоб відновити щось у пам‘яті, а для того, аби звернути увагу на деталі. У перший знімальний день я ввійшла, ніби не прощалася зі всіма цими людьми. Ніби перший сезон знімався позавчора. Ми всі обійнялися, розплакалися, у всіх багато всього сталося за цей час. Але саме в рамках цього проєкту ми повернулися до себе колишніх. Це якраз той оазис, те рятівне коло", – розповіла Кобзар.

"Ромео і Джульєєта з Черкас"

Від 9 жовтня, з понеділка по четвер, черкаські вогники зі швидкістю світла збільшуватимуть градус кохання цієї осені.

Не встигне новоспечене подружжя Юлі та Роми оговтатися від весільного переполоху та першої шлюбної ночі, як візьметься перескладати любовне лего батьків. У молодят буде всього місяць, щоб закохати їх по новій і повернути в законні шлюби. Тоді як у колись непримиренних ворогів Монтенків і Капуленків на умі лише кохання.

"Ромео і Джульєєта з Черкас"

Суворий і владний Толя як хлопчисько водитиме Віру на побачення, а та врешті-решт зніме маску дошкульної свахи та піддасться почуттям. Головний любитель догодити Стьопа розійдеться не на жарт і засипе Валю романтичними вчинкам, як у її улюблених серіалах. Нестримна пристрасть призведе до того, що несподівано всі четверо опиняться в одному ліжку.

"Ромео і Джульєєта з Черкас"

Як Юля та Рома розплутуватимуть любовну головоломку батьків, як згладжуватимуть гострі кути, і чи витримають напругу їхні почуття, дивіться вже сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 на ТЕТ. Вічна шекспірівська класика на український лад закохає кожного.

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