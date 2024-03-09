Новий сезон "Я люблю Україну": хто з зірок з'явиться у прем'єрному випуску та повернення легенди шоу

Уже цієї неділі, 10 березня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового сезону шоу для всієї родини "Я люблю Україну".

Прем'єрний випуск здивує глядачів не лише оновленим складом капітанів, до якого приєднався Олександр Педан, а й поверненням справжньої легенди проєкту.

Так, у першому випуску найпопулярнішої української вікторини до команди Олександра Педана приєднаються успішні актори – зірка серіалу "Зозулі" на телеканалі ТЕТ Дар'я Трегубова та Григорій Бакланов. Юрія Ткача підсилять ведучий проєкту "Україна неймовірних людей" Тімур Мірошниченко та телеведуча Оксана Гутцайт. Саме вона в парі з Василісою Фроловою очолювала команди попередньої версії проєкту "Я люблю Україну", який виходив 2012 року.

Новий сезон "Я люблю Україну"

Новий сезон "Я люблю Україну"

"Дуже класно повернутися у проєкт. Капітани й ведуча молодці. Я згадала своє минуле й навіть трішки знімала залаштунки для Васі Фролової, щоб і вона побачила. Класні відчуття, ніби ти повернувся в ті роки, коли тобі було близько 20", – поділилася Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт

Вона зізналася, що після 12-річної перерви на місці гравця почувається впевнено, адже всю відповідальність за результат взяли на себе Юрій Ткач і Тімур Мірошниченко.

"Юра дуже класний капітан. Я покладалася на його досвід, на його відчуття. Тімур теж не вперше грає, тому більше довірялася їм. Але сажу, що гравцем бути легше. Тому що сьогодні я відповідала лише за себе, а бувши капітаном – і за загальний результат, і за загальну відповідь. Звісно, гравцям набагато легше", – розповіла Оксана Гутцайт.

Новий сезон "Я люблю Україну"

Крім того, телеведуча влучно підмітила, що запитання від ведучої Ксенії Мішиної куди складніші, аніж ті, якими засипали їх з Василісою Фроловою 2012-го: "Мені здавалося, я багато знаю. Навчалася я добре, зараз мій син у 7 класі, я разом з ним багато читаю, спілкуюся з другом істориком. Але питання такі складні".

Новий сезон "Я люблю Україну"

"Я люблю Україну" – великий захопливий проєкт про Україну та з українцями, які щотижня мірятимуться знаннями про культуру, політику, мову, історію, традиції та видатних постатей нашої нескореної країни. Не пропустіть прем'єру шоу для всієї родини вже 10 березня о 19:00. Закохуйтеся в Україну знову і знову разом з улюбленими зірками на телеканалі ТЕТ.

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