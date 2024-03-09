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Новий сезон "Я люблю Україну": хто з зірок з'явиться у прем'єрному випуску та повернення легенди шоу

Новий сезон "Я люблю Україну": хто з зірок з'явиться у прем'єрному випуску та повернення легенди шоу

Новий сезон "Я люблю Україну"

На шоу повернеться справжня легенда проєкту.

Уже цієї неділі, 10 березня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового сезону шоу для всієї родини "Я люблю Україну".

Прем'єрний випуск здивує глядачів не лише оновленим складом капітанів, до якого приєднався Олександр Педан, а й поверненням справжньої легенди проєкту.

Так, у першому випуску найпопулярнішої української вікторини до команди Олександра Педана приєднаються успішні актори – зірка серіалу "Зозулі" на телеканалі ТЕТ Дар'я Трегубова та Григорій Бакланов. Юрія Ткача підсилять ведучий проєкту "Україна неймовірних людей" Тімур Мірошниченко та телеведуча Оксана Гутцайт. Саме вона в парі з Василісою Фроловою очолювала команди попередньої версії проєкту "Я люблю Україну", який виходив 2012 року.

Новий сезон
Новий сезон "Я люблю Україну"
Новий сезон
Новий сезон "Я люблю Україну"

"Дуже класно повернутися у проєкт. Капітани й ведуча молодці. Я згадала своє минуле й навіть трішки знімала залаштунки для Васі Фролової, щоб і вона побачила. Класні відчуття, ніби ти повернувся в ті роки, коли тобі було близько 20", – поділилася Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт / ©
Оксана Гутцайт

Вона зізналася, що після 12-річної перерви на місці гравця почувається впевнено, адже всю відповідальність за результат взяли на себе Юрій Ткач і Тімур Мірошниченко.

"Юра дуже класний капітан. Я покладалася на його досвід, на його відчуття. Тімур теж не вперше грає, тому більше довірялася їм. Але сажу, що гравцем бути легше. Тому що сьогодні я відповідала лише за себе, а бувши капітаном – і за загальний результат, і за загальну відповідь. Звісно, гравцям набагато легше", – розповіла Оксана Гутцайт.

Новий сезон
Новий сезон "Я люблю Україну"

Крім того, телеведуча влучно підмітила, що запитання від ведучої Ксенії Мішиної куди складніші, аніж ті, якими засипали їх з Василісою Фроловою 2012-го: "Мені здавалося, я багато знаю. Навчалася я добре, зараз мій син у 7 класі, я разом з ним багато читаю, спілкуюся з другом істориком. Але питання такі складні".

Новий сезон
Новий сезон "Я люблю Україну"

"Я люблю Україну" – великий захопливий проєкт про Україну та з українцями, які щотижня мірятимуться знаннями про культуру, політику, мову, історію, традиції та видатних постатей нашої нескореної країни. Не пропустіть прем'єру шоу для всієї родини вже 10 березня о 19:00. Закохуйтеся в Україну знову і знову разом з улюбленими зірками на телеканалі ТЕТ.

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