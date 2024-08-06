Новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя": Олексій Нагрудний знімається у серіалі з 6-місячним сином

Актор пояснив, чому долучив до знімань молодшого сина.
Вже незабаром, 2 вересня, о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового сезону найпопулярнішого українського медичного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".
Події другого сезону розгортатимуться у вже всім знайомому столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. У новому сезоні глядачі дізнаються, як складеться історія Юрія Сердюка: чи будуть вони разом з Людмилою Пишною та що з їхньою спільною дитиною.
Цікавий факт, що у другому сезоні Олексій Нагрудний, який грає Юрія Сердюка, ділить знімальний майданчик зі своїм 6-місячним сином Євгеном.
"Зазвичай ми не змішуємо особисту родину з телевізійною. Але так співпало, що в момент, коли у мене народився молодший син, у мого персонажа Сердюка теж народжується дитина. Тому і з'явилась така ідея в шоуранерки Юлії Міщенко. Ми на сімейній нараді обговорили це питання, і ось вже п'ята знімальна зміна для синочка", – ділиться актор.
Також Олексій зазначив, чи стане Євген в майбутньому актором. Загалом, це залежить тільки від бажання сина. Наприклад, старший син Олександр, за словами зіркового батька, раніше не дуже цікавився акторською професією, хоча він почав зніматися у 8 років, і вони разом грали у серіалі "Різниця у віці".
"У дитинстві старший знімався зі мною кілька разів на прохання режисера і продюсерів. Його взагалі знімання не дуже цікавили, а потім різко захотілося", - поділився Олексій Нагрудний.
Проте, коли настав час обирати професію, то старший син остаточно вирішив прокладати свій шлях у кіно. Наразі він перейшов на другий курс навчання у Київській муніципальній академії естрадного і циркового мистецтв.
Олексія Нагрудного в кадрі з маленьким сином можна побачити у продовженні "Жіночого лікаря. Нове життя" вже від 2 вересня о 20:00 на "1+1 Україна".
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