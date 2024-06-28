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Новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя": стало відомо ім'я відомої акторки, яка з'явиться у серіалі

Новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя": стало відомо ім'я відомої акторки, яка з'явиться у серіалі

Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Прем'єра відбудеться вже незабаром.

"1+1 Україна" спільно з FILM.UA Group працюють над продовженням одного з найпопулярніших серіалів про медиків. Прем'єру можна буде побачити вже на початку нового телесезону на каналі "1+1 Україна".

До своїх ролей повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Олександра Епштейн, Ніна Набока, Анатолій Тихомиров, Ярослав Шахторін. Крім того, у другому сезоні на глядачів чекають і нові герої. 

Новий сезон
Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зокрема, до лікарні прийде нова лікарка УЗД – Оксана Кондратюк. Її зіграє  українська акторка театру та кіно Надія Левченко. Як зізнається артистка в ефірі "Сніданку з 1+1", вона хвилювалась, як минатимуть знімання з новонародженими. І досі переймається, щоб правильно взяти немовля та не зачепити.

"Я сама мама, але сину 21 рік, і я вже забула, як це. Вже цей страх минає", - поділилась Надія.

Новий сезон
Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"
Новий сезон
Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ба більше, щоб краще зіграти лікарку, акторка додатково вивчає медичну літературу.

“У мене з'явилося багато медичної літератури вдома. Я, по-перше, коли стала мамою, почала цікавитись медициною, а коли ще й почала зніматись, я хотіла розуміти, про що я говорю", - поділилась акторка.

"Жіночий лікар. Нове життя" повертається! Перші подробиці зі знімального майданчика

"Жіночий лікар. Нове життя" повертається! Перші подробиці зі знімального майданчика

Прем'єру серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" можна буде побачити вже на початку нового телесезону на "1+1 Україна".

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