Новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя": стало відомо ім'я відомої акторки, яка з'явиться у серіалі

"1+1 Україна" спільно з FILM.UA Group працюють над продовженням одного з найпопулярніших серіалів про медиків. Прем'єру можна буде побачити вже на початку нового телесезону на каналі "1+1 Україна".

До своїх ролей повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Олександра Епштейн, Ніна Набока, Анатолій Тихомиров, Ярослав Шахторін. Крім того, у другому сезоні на глядачів чекають і нові герої.

Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зокрема, до лікарні прийде нова лікарка УЗД – Оксана Кондратюк. Її зіграє українська акторка театру та кіно Надія Левченко. Як зізнається артистка в ефірі "Сніданку з 1+1", вона хвилювалась, як минатимуть знімання з новонародженими. І досі переймається, щоб правильно взяти немовля та не зачепити.

"Я сама мама, але сину 21 рік, і я вже забула, як це. Вже цей страх минає", - поділилась Надія.

Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Новий сезон "Жіночого лікаря.Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ба більше, щоб краще зіграти лікарку, акторка додатково вивчає медичну літературу.



“У мене з'явилося багато медичної літератури вдома. Я, по-перше, коли стала мамою, почала цікавитись медициною, а коли ще й почала зніматись, я хотіла розуміти, про що я говорю", - поділилась акторка.

"Жіночий лікар. Нове життя" повертається! Перші подробиці зі знімального майданчика

Прем'єру серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" можна буде побачити вже на початку нового телесезону на "1+1 Україна".

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