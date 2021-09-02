Новий суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів, чи знайомий з учасниками шоу

Член журі прилетів до України з США і готується до першого прямого ефіру.

Вже 5 вересня о 21:00 відбудеться прем'єра нового сезону головного танцювального шоу країни під назвою "Танці з зірками".

Вчора до України прилетів чемпіон світу з латиноамериканських танців та переможець американських "Танців з зірками" Макс Чмерковський, який став суддею п'ятого сезону шоу в Україні.

Сьогодні він завітав до студії шоу "Сніданок з 1+1" та розповів про підготовку до суддівства, свої принципи оцінювання танців учасників та останній візит до України.

"Ми переїхали до Америки 1994 року. Відтоді в Україну я повертався декілька разів, але не на довгий час. Тому зараз я вдячний телеканалу 1+1 за те, що запросили мене до нового сезону "Танців з зірками" та дали можливість повернутися на Батьківщину. Я бачив "Танці з зірками" з усіх боків: як танцюрист, як запрошена зірка та тепер і як суддя шоу. У ролі судді я вперше. Я брав участь у 17 сезонах американських Танців із 30 та віддав танцю більше ніж 36 років життя, тому для мене максимально важливо, як танцює зірка, а не наскільки популярною вона є. Кожен учасник має довести, чому його чача або вальс заслуговує 9 балів, а не 8", - говорить Макс Чмерковський.

Максим Чмерковський про повернення до України і участь у "Танцях з зірками"

Окрім того, поділився Чмерковський й власним досвідом взаємодії з зірками, коли брав участь у танцювальному шоу:

"Мої приклади танців з моїми зірками. Я зустрічаю цю людину, це відома спортсменка, або акторка, неважливо. Вони одразу ж розуміли, що це не зовсім те, як їм пояснили. Тут важливо розуміти, що це велика праця і це дуже важко. У цей момент йде поділ. Деякі селебрітіс розуміють, що це не їх і вони намагатимуться, але так.. А деякі розуміють, у цьому щось є, що вони можуть отримати щось взамін", - зазначив Чмерковський.

Також новий суддя проєкту зізнався, що багатьох учасників цього сезону він не знає, але не вважає це мінусом, а навіть плюсом!

"Я багатьох не знаю, але мені здається, що це ще краще. Тому що я входжу до складу суддів, які не знають, на кого вони дивляться, у мене немає фаворитів, я актуально судитиму", - пояснив член журі.

Нагадаємо, до членів журі нового сезону "Танців з зірками" також увійшли хореограф, ведучий шоу "Твій день" Влад Яма, та прима-балерина Катерина Кухар. З учасниками проєкту ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

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