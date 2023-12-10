Новорічні ялинки зірок: у Гвоздьової – помпезна, а у Мірошниченка – стильна

Знаменитості вже готуються до новорічних свят та створюють вдома святкову атмосферу.

Цьогоріч в Україні змінилися дати святкування новорічних свят. Так, День святого Миколая тепер 6 грудня, Різдво – 25 грудня, а Новий рік залишився незмінним.

Тож, більшість знаменитостей вже поставили вдома ялинку та встигли похизуватися, як прикрасили святкове деревце. У Григорія Решетніка – класична новорічна красуня, а в Ілони Гвоздьової – помпезна. До речі, деякі діти зірок цьогоріч прикрашали першу у своєму житті ялинку.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зірки наряджали святкове деревце, які кульки обирали та якого стилю дотримувалися.

Тімур Мірошниченко

У родині ведучого цьогоріч стоїть штучна ялинка. Сім'я Тімура прикрашала новорічну красуню гірляндою холодного відтінку, білими, сріблястими та золотистими іграшками. До речі, це перша ялинка, яку наряджав 2-річний названий син ведучого Марсель.

"Перша ялинка Марселя. Ризиковано з нашого боку, маючи дитину, якій все цікаво і кожне "обережно" звучить як виклик, але…Ми віримо в стійкість ялинки і іграшок (найслабші вже пішли від нас). Ваші ставки: хто кого? Марсель чи ялинка?" – жартував ведучий.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Григорій Решетнік

Ведучий прикрашав ялинку разом зі всією сім'єю. У шоумена вдома справжня новорічна красуня, а не штучна. Ялинку Решетніки прикрашали яскравою гірляндою та червоними кульками. До речі, на святковому деревцю красуються іграшкові автівки, які символічно почепили сини пари.

"Час для магії", - поділився Григорій Решетнік своїми враженнями від прикрашання ялинки.

Григорій Решетнік із родиною / Фото: Фото з соціальних мереж

Тарас Цимбалюк

Актор разом зі своєю обраницею цьогоріч наряджав ялинку ще в листопаді. Як говорила Світлана Готочкіна, для святкового настрою ніколи зарано не буває. Пара обирала різні іграшки. Зокрема, на ялинці красуються і святкові олені, і бантики, і янголята, і просто кульки, і навіть парасольки.

Ялинка Тараса Цимбалюка та його обраниці / Фото: Фото з соціальних мереж

Катерина Кухар

Балерина поки не показувала, яка новорічна ялинка стоїть у неї вдома. А от яка на роботі – залюбки похизувалася. У Київському державному фаховому хореографічному коледжі ялинка доволі символічна. Вона прикрашена іграшками у формі балерин, пуантів, віночків та ялинкового дощику.

"У нас вже святковий настрій. Створили справжній витвір мистецтва у храмі мистецтва. Поки прикрашали ялинку з дітьми, збились з рахунку, скільки на ній іграшок…Близько 70 кульок, понад 40 карет, неймовірної краси балерини та пуанти, що прикрашені наче коштовним камінням", - зазначила Кухар.

Катерина Кухар / Фото: Фото з соціальних мереж

Ілона Гвоздьова

У танцівниці цьогоріч доволі помпезна ялинка. Ілона прикрасила її в золотистих та сріблястих кольорах. На ялинці красуються блискучі стрічки, квіти, величезні кульки. Поруч зі святковим деревцем стоїть маленький дід мороз. До речі, новорічну красуню Гвоздьова разом із чоловіком та дітьми прикрашала ще в середині листопада.

Новорічна ялинка Ілони Гвоздьової / Фото: Фото з соціальних мереж

Даша Квіткова

Блогерка наряджала ялинку разом із 2-річним сином Левом. Даша прикрашала новорічну красуню золотистими кульками, віночками та квітами. Квіткова доповнила ялинку яскравою гірляндою, яка світиться теплими відтінками.

Даша Квіткова з сином / Фото: Фото з соціальних мереж

Злата Огнєвіч

Співачка поставила в себе вдома невеличку штучну ялинку. Виконавиця прикрасила святкове деревце червоними кульками, янголятами, бантиками та іншими прикрасами. До речі, після новорічних свят Злата, схоже, не збирається ялинку одразу ховати. Як говорить зірка, минулого року новорічна красуня протрималася до весни. Цьогоріч співачка, схоже, планує побити рекорд.

"Цікаво, скільки цього разу простоїть? Минулого разу було…до весни", - поділилася артистка.

Новорічна ялинка Злати Огнєвіч / Фото: Фото з соціальних мереж

Анатолій Анатоліч

Ведучий цьогоріч прикрашав ялинку зі всією сім'єю. До речі, це перша ялинка, яку прикрашає син шоумена Ніл. Щоправда, хлопчик трішки злякався святкового деревця.

"Це перша ялинка Ніла. Минулого року у нас її не було. А позаминулого Нілу було лише п'ять місяців. Чекали, поки Ніл прокинеться після денного сну, аби з ним наряджати ялинку. Він сонний злякався", - поділилася дружина Анатоліча Юла.

Доньки Анатолія Анатоліча / Фото: Фото з соціальних мереж

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