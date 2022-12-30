Новорічний "Вечірній Квартал": святкова промова президента, Святий Миколай Буданов та побажання від Боклана

Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" підготували святковий концерт, щоб в цей непростий час підтримати українців. І ще раз довести – що ворогу не відібрати у нас наших свят та наших традицій!

"Свято обов'язково має бути і Новий рік ми маємо зустрічати з гарним настроєм, тому що наші вороги роблять все можливе, щоб позбавити нас цього. Ми готували новорічний концерт в умовах відсутності світла, зв'язку та постійних повітряних тривог, щоб, попри все, українці змогли за традицією зустріти Новий рік разом з "Кварталом" і розпочати 2023-й з позитивом і впевненістю у нашу неминучу перемогу. І ми дуже вдячні усім нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо зустрічати цей Новий рік і вітати українців зі сцени", – говорить художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Якраз наші військові були головними глядачами в залі святкового концерту. А також – медики, волонтери, всі ті, хто на різних фронтах наближає нашу перемогу.

Номери новорічного "Вечірнього Кварталу" – про наше сьогодення – також заряджені на перемогу.

Не обійдеться в концерті без новорічного звернення президента. Правда, в гумористичному номері йому спочатку доведеться розшифрувати ребуси Андрія Єрмака, якими той написав текст промови, а потім – покликати на допомогу Олександра Поворознюка, який зможе назвати всі речі "своїми іменами".

Окрім того, "Кварталівці" не обійшли увагою інтерв'ю президента, де він розповів, що йому ніхто не готує сніданки. І запропонували уявити, що чекало на Володимира Олександровича в кабінеті наступного ранку після цього зізнання… В ролі президента – Юрій Великий, в ролі першої леді – Ірина Сопонару, в ролі Андрія Єрмака – Євген Кошовий.

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Ще один номер, у виконанні Юрія Великого та Ольги Жуковцової, буде присвячений очільнику української розвідки Кирилу Буданову. Останні пів року всі цитують його прогнози та передбачення. Але на Новий рік навіть Буданов стає звичайним чоловіком та татом, і перевдягається вдома у Святого Миколая, щоб привітати свого сина…

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Також глядачі дізнаються, що чекає під ялинкою дуже патріотичну дитину, яка загадала Святому Миколаю як подарунок… смерть путіна.

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Пофантазувати глядачам запропонує і Народний артист України Станіслав Боклан – в своєму монолозі він розповість, яким чудовим може бути світ без русні.

До привітань "Кварталівців" долучаться також і запрошені зірки. Улюблені артисти виконають патріотичні та мотивуючі пісні. ROXOLANA підтримає бойовий дух українців піснею "Тримайся". Гурт "Антитіла" заспіває "Моє!" – про незламність нашого народу. Артем Пивоваров виконає попурі з власних хітів.

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

А Тіна Кароль виступить з піснею "Вільні. Нескорені", яка була написана спеціально для наших військових – щоб підбадьорити їх, надати їм натхнення та міцності. Традиційно, концерт "Єдиного Кварталу" не обходиться без пісень у виконанні самих акторів.

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Новорічний "Вечірній Квартал" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Наприклад, дівчата з "Жіночого Кварталу" виконають пісню "Пташка", яка присвячена усім дівчатам, що служать в Збройних силах України.

Дивіться новорічний "Вечірній Квартал" – у суботу, 31 грудня, о 21:00 на телеканалах 1+1 Україна та ТЕТ.

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