Новоспечений чоловік Періс Гілтон має позашлюбну доньку: "Бачив її лише один раз"

Дівчинці дев’ять років.
Світська левиця Періс Гілтон нещодавно вперше вийшла заміж.
Про її обранця, бізнесмена Картера Реума, мало що відомо. Втім, виявилося, чоловік має свої скелети у шафі. Так, у Картера є позашлюбна 9-річна донька, пише Page Six. Мама дівчинки - Лора Беліззі, вона знімалася в реалітішоу "Secrets of Aspen".
До слова, раніше жінка зустрічалася з Мелом Гібсоном, тому деякий час вважалось, що саме він батько дитини. Втім, артист спростував ці чутки.
Відомо, що Лора разом з донькою живе у Каліфорнії. Сам Картер бачив дівчинку лише раз у житті. Втім, чоловік допомагає їй фінансово.
"Люди, яким важлива ця історія, знали про неї 10 років. Картер підтримує цю дитину. Хоча він не має традиційних стосунків батька та доньки з нею, він забезпечує її від народження та продовжуватиме це робити. Він підписав документ, який підтверджує, що він є батьком, попри те, що він ніколи не робив тест ДНК", – пише видання.
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