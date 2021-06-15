Новоспечений татко Віктор Павлік про те, як минули пологи дружини: "Народжувала п'ять годин"

Артист поділився ексклюзивними подробицями народження його четвертої дитини.

Відомий український співак Віктор Павлік, який вчетверте став батьком, поділився подробицями народження сина.

Так, в ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua зірка повідомив, що пологи дружини, його концертної директорки Катерини Реп’яхової, тривали 5 годин. Молода матуся народжувала у приватному пологовому з епідуральною анестезією.

Малюк та мама почуваються добре, а фото, яким ділився знаменитість у своєму Instagram, було зроблено за 20 хвилин після народження Михасика.

instagram.com/viktorpavlik

Павлік поділився, що син – його копія. Більше того, малюк схожий на двох старших дітей виконавця та онука.

"Один в один все моє. Копія, як народилася моя донька Христина, як у неї народився син, мій онук Вадим, то копія. Як Саша – старший син. Дуже схожий. Дуже хорошенький малюк", – поділився щасливий батько.

Зірка додав, що під час народження нащадка не був присутній. Як і планувалося раніше, Віктор підтримував кохану до появи на світ сина та зайшов до зали одразу після народження Михайла на світ.

"Одразу розумів, що до самих пологів і одразу після – це ок. Так і було. Тусувався з Катею і підтримував. А от коли уже агонь – вийшов і сидів у коридорі", – розповів співак.

Павлік додав, що новоспечених батьків уже привітали усі рідні, зокрема, його діти, сестра та колектив Pavlik OverDrive.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином. Вночі концертна директорка зірки народила первістка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання