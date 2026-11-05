Нову пісню Вєрки Сердючки цинічно вкрав інший артист: команда Данилка втрутилася

Вєрка Сердючка з гуртом / © Пресслужба Вєрки Сердючки

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Європейський тур Вєрки Сердючки та її гурту завершився, але без несподіваних історій не обійшлося.

Поки шанувальники чекають на офіційну прем'єру композиції «Два бокали просекко», її вже встигли несанкціоновано виконати та опублікувати на музичних платформах.

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Концертний марафон VERKA SERDUCHKA & Band розпочався у травні 2026 року. Фінальні виступи відбулися одразу в кількох європейських містах: Познані, Берліні, Гамбурзі, Парижі, Лондоні, Будапешті та Кракові. За словами команди артистки, тур зібрав десятки тисяч глядачів, а багато концертів пройшли з аншлагами.

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Вєрка Сердючка з гуртом / © Пресслужба Вєрки Сердючки

Особливою атмосферою вирізнялися зустрічі з українцями за кордоном. Глядачі підспівували знайомим композиціям, емоційно реагували на виступи та разом виконували Russia Goodbye. Цього разу на концертах було чимало й молодих шанувальників, які знали репертуар напам'ять. Серед гостей шоу в Будапешті помітили композитора Руслана Квінту, DJ Nana, телеведучу Лесю Нікітюк і дизайнерку Ельвіру Гасанову.

Вєрка Сердючка з гуртом / © Пресслужба Вєрки Сердючки

Втім, однією з найочікуваніших подій туру стала презентація нової композиції «Два бокали просекко». Її приспів публіка вперше почула ще торік на концерті в Празі, а тепер пісня отримала завершену версію. Офіційний реліз на музичних майданчиках поки попереду.

Однак до прем'єри навколо треку вже виникла неприємна ситуація. Як повідомила команда VERKA SERDUCHKA, інший виконавець оприлюднив власну версію композиції без дозволу правовласників. Представники артистки відреагували на це та домоглися видалення несанкціонованого каверу з платформ.

Вєрка Сердючка з гуртом / © Пресслужба Вєрки Сердючки

Тепер шанувальникам радять дочекатися офіційної появи «Двох бокалів просекко», аби почути саме авторську версію новинки.

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