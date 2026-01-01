Новий 2026 рік: зірки шоубізнесу вітають читачів ТСН.ua зі святами

Павло Зібров MamaRika Злата Огнєвіч VERKA SERDUCHKA

Минулий рік став випробуванням для всіх нас. Водночас ми віримо, що українців попереду чекає перемога й світле майбутнє у вільній державі. Саме з цією надією ми зустрічаємо Новий 2026 рік.

Зірки українського шоубізнесу передають читачам ТСН.ua щирі вітання і побажання всього найкращого. Зокрема, до нашої аудиторії звернулися Андрій Данилко, Павло Зібров, MamaRika, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, Дмитро Волканов, Іван Люлєнов, Анатолій Анатоліч.

Павло Зібров

"Читачам ТСН.ua! Миру в душі, миру в Україні. Тепло - в кожний дім! Тепло, радість, світло! І ще провідайте своїх батьків. Приїжджайте до них - вони будуть страшенно раді. І взагалі не забувайте про рідних і близьких", - побажав Павло Миколайович.

Павло Зібров / © Фото з особистого архіву

MamaRika

"Друзі! Я знаю, що всі втомилися. Вже важко у щось вірити, але я все-таки хочу закликати вас - продовжувати вірити у те, що все в нас буде добре. Ніхто крім нас не зможе витримати то все, що відбувається в нашому житті. А це значить, що ми сильні. А якщо ми сильні, то ще трошечки ми точно витримаємо. Можливо, це найгірше привітання, яке ви чули. Але я впевнена, в кінці нас чекатиме винагорода - це буде мир, щастя, спокій. Трошки терпіння і все в нас буде добре. Кохайтеся, любітеся, робіть нових українців", - щиро бажає читачам ТСН.ua співачка разом з чоловіком Сергієм Середою.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Оля Цибульська

"Вітаю всіх читачів ТСН.ua з Новим Роком. Я хочу, щоб він подарував нам легкості, щоб ми змогли трохи видихнути, щоб ми бачили перед собою майбутнє, щоб ми не сумнівалися в собі ні на момент і нарешті перестали сваритися. Бо в нас є тисяча причин обійняти одне одного. І пам'ятайте, це нормально, що ви ненормальні. Живіть, як вмієте. З Новим Роком!"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Дмитро Волканов

"Аудиторії ТСН.ua я бажаю у 2026 році, щоб ваш рік був не як якесь дешеве Жигулі, а як найкращий Мерседес. Щоб у вас все було люкс. А ще бережіть себе, будь ласка”.

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov

Іван Люлєнов

“Побажаю вам берегти один одного, а ще як в пісні моїй “теплих вечорів, спокійних світанків”, бо це дуже зараз важливо. А ще підтримувати Збройні сили України, підтримувати військо, підтримувати один одного, бо ви круті, що ви в Україні, що ви створюєте, що ви живете тут у такі складні часи. Віримо разом в перемогу! І з новорічними святами".

Іван Люлєнов / © Фото з особистого архіву

Злата Огнєвіч

“ТСН.UA, українці, україночки, я дуже хочу, щоб в нашу країну прийшов мир. Це моє найпотаємніше, найбільше бажання. І я дуже хочу, щоб попри важкі часи, дуже темні часи, ви все одно зберігали в собі людяність та ось це світло в своєму серці. Миру нам всім. З Новим Роком!”.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Анатолій Анатоліч

"Шановна аудиторія ТСН.ua, я бажаю нам з вами, щоб в нас було менше поганих новин, а більше хороших. Я вірю, що так воно і буде, тому ми завжди віримо, що наступний рік буде краще. Колись воно точно здійсниться, можливо, саме цього року”, - звернувся до українців ведучий.

Анатолій Анатоліч з родиною / © Фото з особистого архіву

Андрій Данилко

А ось народний артист України Андрій Данилко найбільш креативно відреагував на наше прохання записати привітання для українців і створив за допомогою ШІ власні листівки з побажаннями на наступний рік.

Листівка від Вєрки Сердючки / © Фото з особистого архіву

Листівка від Вєрки Сердючки / © Фото з особистого архіву

