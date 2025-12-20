ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Новий бойфренд Наталки Денисенко вперше публічно назвав її "коханою" просто на сцені

Романтичне зізнання трапилося на паркеті «Танців з зірками».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко та манекенник Юрій Савранський зробили публічну заяву про свої стосунки.

Так, під час благодійного спецвипуску шоу «Танці з зірками» чоловік зробив зворушливе зізнання, яке більше не залишає місця жодним чуткам про особисте життя. Зокрема, на паркеті він з’явився з букетом квітів для Наталки Денисенко. Крім того, Савранський вперше публічно на камеру назвав Денисенко «найкращою коханою» у відповідь на запитання ведучого Юрія Горбунова ким вони доводяться одне одному.

Це фактично вперше, коли пара відкрито підтвердила роман. Поява Савранського з квітами стало логічним продовженням чуток, які вже тривалий час ширилися в Мережі. Раніше пара уникала прямих коментарів щодо свого роману, однак постійно інтригувала спільними появами на світських заходах і у фотоблогу. Цього разу жест Юрія був красномовнішим за будь-які слова.

До слова, нещодавно Наталка Денисенко святкувала свій 36-й день народження у компанії нового коханого.

Нагадаємо, повний благодійний спецвипуск «Танців з зірками» можна буде переглянути на каналі «1+1 Україна» 28 грудня о 20:00. На шоу збиратимуть кошти на спеціальні евакуаційні автомобілі, що допомагають швидко відвезти поранених військових до лікарень.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie