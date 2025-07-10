Новий детективний серіал "Таємниці архівів": коли прем'єра на "1+1 Україна"

Канал "1+1 Україна" знімає серіал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

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Телеканал "1+1 Україна" розпочав роботу над новим серіалом "Таємниці архівів", який майстерно поєднує динаміку та інтригу детективного жанру з глибоким зануренням в історичний контекст.

Коли сучасні злочини приховують свої причини у минулому, слідчі спеціального відділу використовують унікальні методи, штучний інтелект та оцифровані архіви, щоб довести: справедливість не має терміну давності.

Очолює команду Роман Коляда - історик-антрополог. Він іронічний, гострий на розум та вміє вловити невидимі причинно-наслідкові зв'язки між подіями минулого і сьогодення. Разом з ним працює досвідчений слідчий Іван Самойлович. Він довіряє лише перевіреним доказам та є прихильником криміналістики "старої школи". Доповнює цю команду науковиця та IT-фахівчиня Олена Потоцька - саме вона створила інноваційну систему штучного інтелекту АРХІ, яка аналізує оцифровані архіви та виявляє приховані зв'язки, мотиви та факти у подіях минулого.

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Канал "1+1 Україна" знімає серіал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Команда використовує новітні методи - штучний інтелект, лазерне 3D-сканування, ДНК-аналіз, криптографію, мікроскопічний аналіз та цифрову реконструкцію, а також унікальну можливість для розкриття злочину - працювати з цифровими архівами країни, які зберігають не тільки документи, кримінальні справи, а й іншу інформацію - від оцифрованих музейних експонатів до містобудівних креслень, церковних записів і приватних листів. Герої долають розбіжності в поглядах і методах, щоб знайти ключі до найскладніших загадок, викрити злочинців.

"Над проєктом працювала потужна творча команда, із залученням профільних консультантів. Сучасний сюжет плюс детективна інтрига, вплетена в тканину історичних подій, - це безперечно щось нове для українського ринку телевізійних серіалів. Ми прагнемо розказати історію про те, що саме людський розум, талант, інтуїція та досвід, навіть в часи бурхливого розвитку інноваційних технологій і штучного інтелекту, залишаються головними інструментами в пошуках істини. Сподіваюсь, глядач це оцінить", - зазначає авторка ідеї та продюсерка серіалу Ольга Захарова.

Канал "1+1 Україна" знімає серіал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Співпродюсером серіалу виступив засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов. Він зазначає, що поціновувачі історії, яких останніми роками стало багато серед українців, тепер матимуть змогу одночасно слідкувати за розкриттям злочинів та пошуків правди у історичних епохах у форматі детективу.

"Детектив із історичними головоломками! Що може бути краще? Кажу це як фанат серії Дена Брауна і людина, що останні 11 років знімає в найрізноманітніших архівах. Я впевнений, що нашим глядачам сподобається цей формат. Принаймні нічого подібного в Україні ще знімали", — розповідає співпродюсер Акім Галімов.

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Режисер Сергій Кримський розповідає, що герої розкриватимуть заплутані справи минулого, доводячи, що справедливість не має терміну давності.

Канал "1+1 Україна" знімає серіал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

"У проєкті "Таємниці архівів" є кілька ключових відмінностей, які вирізняють його серед інших детективних процедуралів. Найголовніша – це Роман Коляда. Він не класичний слідчий, а історик. Це дає йому змогу бачити злочин під іншим кутом – ширше розуміти причинно-наслідкові зв'язки та вести розслідування нестандартно. Він здатний зазирнути в минуле, проаналізувати його й зрозуміти, як саме сталося вбивство та що було мотивом злочинця. Завдяки глибокому розумінню історичних процесів Роман може передбачити подальші дії злочинця", - говорить Кримський.

У головних ролях — Юрій Дяк, відомий за серіалами "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Ніхто не ідеальний", зірка легендарного "Шоу Довгоносиків" та серіалу "Зв'язок" Віктор Андрієнко, а також талановита акторка театру "Чорний квадрат" Олександра Панасевич.

Канал "1+1 Україна" знімає серіал "Таємниці архівів" / © пресслужба каналу "1+1"

Авторка ідеї та продюсерка серіалу - Ольга Захарова. Продюсери "1+1 Україна" - Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Співпродюсер - Акім Галімов. Головний креативний продюсер - Володимир Москалець. Режисер - Сергій Кримський. Виробництво - 1+1 Production.Originals на замовлення "1+1 Україна".

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