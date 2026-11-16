Новий Джеймс Бонд: хто зіграє роль агента 007 замість Данієля Крейга

Роберт Паттінсон / © Associated Press

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40-річний британський актор Роберт Паттінсон стане новим Джеймсом Бондом і зіграє культового агента 007 у 26-й частині франшизи.

Зірка отримав одну з найвідоміших ролей у світовому кінематографі. Він стане восьмим виконавцем образу легендарного шпигуна. Над новою стрічкою працюватиме режисер Дені Вільнев, відомий за фільмами «Дюна» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Сценарій майбутнього блокбастера довірили Стівену Найту — творцеві серіалу «Гострі картузи». Для Паттінсона це стане новим масштабним етапом у кар'єрі. А для шанувальників Бонда — початком нової ери культової кіноісторії.

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Роберт Паттінсон / © gq.com

Паттінсон змінить на цій посаді Деніела Крейга, який востаннє з'явився в образі агента 007 у фільмі «Не час помирати» 2021 року. Виробництвом наступної частини займеться Amazon MGM Studios. Продюсерами проєкту стали Емі Паскаль і Девід Гейман. Як повідомляє People, це буде перший фільм франшизи після того, як її багаторічні керівники Барбара Брокколі та Майкл Г. Вілсон відійшли від управління проєктом.

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Відтоді як Деніел Крейг оголосив про завершення своєї участі у бондіані, шанувальники активно обговорювали можливих наступників. Серед претендентів, чиї імена найчастіше з'являлися в медіа, були Джейкоб Елорді, Аарон Тейлор-Джонсон і Каллум Тернер. Однак зрештою вибір зупинили на зірці «Сутінків» і «Бетмена».

Нагадаємо, нещодавно відомий латвійський актор Олександр Олексенко мобілізувався до ЗСУ та вперше за три місяці вийшов на зв'язок.

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