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- Гламур
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Новий обранець Квіткової замилував поцілунками з блогеркою на тлі хейту їхнього роману
23-річний спортсмен ніжно висловився про почуття до блогерки.
Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко потішив фанів новим романтичним контентом з блогеркою Дашею Квітковою.
Так, парочка дедалі частіше не боїться афішувати свої стосунки. Зокрема, 23-річний Бражко опублікував у фотоблогу чорно-білий кадр і спровокував чимало обговорень у Мережі. На світлині спортсмен ніжно цілує дівчину в лоб, а вона щиро усміхається.
"Все моє", — замилував лаконічним підписом фото Володимир.
Фани миттєво засипали пару низкою компліментів:
Тепер ви моя улюблена парочка
Ні, ну тут в очах можна все прочитати
Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться
До слова, після підтвердження стосунків закохані почали частіше ділитися спільними фото і з'являтися разом на публіці. При цьому Бражко все ж охочіше ділиться таким контентом, тоді як Квіткова, навпаки, більш стримано демонструє особисте життя й уникає зайвого розголосу.
Утім, не обійшлося без критики. Так, раніше колишній тренер "Динамо" заявив, що роман із блогеркою негативно впливає на спортивну форму Бражка. Ба більше, він навіть публічно засумнівався у професійній мотивації футболіста на тлі нового кохання.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення з Волошиним.