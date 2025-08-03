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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Новий обранець Квіткової замилував поцілунками з блогеркою на тлі хейту їхнього роману

23-річний спортсмен ніжно висловився про почуття до блогерки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Бражко і Даша Квіткова

Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко потішив фанів новим романтичним контентом з блогеркою Дашею Квітковою.

Так, парочка дедалі частіше не боїться афішувати свої стосунки. Зокрема, 23-річний Бражко опублікував у фотоблогу чорно-білий кадр і спровокував чимало обговорень у Мережі. На світлині спортсмен ніжно цілує дівчину в лоб, а вона щиро усміхається.

"Все моє", — замилував лаконічним підписом фото Володимир.

Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Фани миттєво засипали пару низкою компліментів:

  • Тепер ви моя улюблена парочка

  • Ні, ну тут в очах можна все прочитати

  • Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться

До слова, після підтвердження стосунків закохані почали частіше ділитися спільними фото і з'являтися разом на публіці. При цьому Бражко все ж охочіше ділиться таким контентом, тоді як Квіткова, навпаки, більш стримано демонструє особисте життя й уникає зайвого розголосу.

Утім, не обійшлося без критики. Так, раніше колишній тренер "Динамо" заявив, що роман із блогеркою негативно впливає на спортивну форму Бражка. Ба більше, він навіть публічно засумнівався у професійній мотивації футболіста на тлі нового кохання.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення з Волошиним.

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