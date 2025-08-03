Новий обранець Квіткової замилував поцілунками з блогеркою на тлі хейту їхнього роману

Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко потішив фанів новим романтичним контентом з блогеркою Дашею Квітковою.

Так, парочка дедалі частіше не боїться афішувати свої стосунки. Зокрема, 23-річний Бражко опублікував у фотоблогу чорно-білий кадр і спровокував чимало обговорень у Мережі. На світлині спортсмен ніжно цілує дівчину в лоб, а вона щиро усміхається.

"Все моє", — замилував лаконічним підписом фото Володимир.

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Володимир Бражко і Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Фани миттєво засипали пару низкою компліментів:

Тепер ви моя улюблена парочка

Ні, ну тут в очах можна все прочитати

Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться

До слова, після підтвердження стосунків закохані почали частіше ділитися спільними фото і з'являтися разом на публіці. При цьому Бражко все ж охочіше ділиться таким контентом, тоді як Квіткова, навпаки, більш стримано демонструє особисте життя й уникає зайвого розголосу.

Утім, не обійшлося без критики. Так, раніше колишній тренер "Динамо" заявив, що роман із блогеркою негативно впливає на спортивну форму Бражка. Ба більше, він навіть публічно засумнівався у професійній мотивації футболіста на тлі нового кохання.

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