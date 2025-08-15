Новий секс-символ України Вадим Яценко розповів про 10-річний шлюб і чи планує ще дітей

Вадим Яценко / © Скрін з відео "Наодинці"

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко поділився подробицями особистого життя і висловився про свій шлюб з дружиною Анастасією.



У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" диригент розповів, що в цьому місяці святкуватиме з коханою 10-ту річницю з моменту їх одруження. 26 серпня 2015 року пара офіційно уклала шлюб. Протягом цих років закохані переживали різні періоди, але за словами Вадима, він не може виокремити, що було найскладнішим — перші роки, чи момент, коли на нього звалилася шалена популярність після фурору в Мережі.



"Я би просто не ділив це на якісь періоди. Ми дійсно рано одружилися, і ті помилки, які роблять люди у різних відносинах, набиваючи собі шишки, ми їх теж переживали, але вже просто в якості чоловіка і дружини. Тобто, знаєте, тут як в психології, криза трьох років, криза семи років, і ще багато таких криз. А взагалі все у нас відбувається поступово і адекватно, тому що Настя в мене дуже розумна жінка. Ми постійно говоримо про все. Я вважаю, превентивна розмова завжди допомагає", — пояснив Яценко.

Вадим Яценко з дружиною Анастасією / © instagram.com/yatsenko_vadym

За словами диригента, вони з дружиною часто виступають разом — вона як солістка, він — як диригент, але спільна робота не заважає їх сімейному щастю: "У цьому плані взагалі все чудово. Нам дуже комфортно разом працювати".



Нагадаємо, пара виховує 6-річного сина Максима. А ось над поповненням в родині поки не працює. "Наразі ні, але все може бути", — заінтригував музикант.

Родина Вадима Яценка / © instagram.com/yatsenko_vadym

До слова, на запитання авторки проєкту, як він себе стримує від тої уваги жінок, яка з’явилася від його популярності, новий секс-символ України відповів: "У мене часу немає, роботи багато, тому немає можливості про це думати. А взагалі в мене є дружина, я не відповідаю дівчатам в особисті".

Нагадаємо, раніше Вадим Яценко висловився про своє бронювання та за якої умови піде воювати.