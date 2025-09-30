ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

Новий сезон "Я люблю Україна" з Ткачем, Педаном і Петрожицькою: коли прем'єра

Також відомо, хто з зірок демонструватиме свої знання про Україну.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександр Педан, Дар'я Петрожицька та Юрій Ткач

Олександр Педан, Дар'я Петрожицька та Юрій Ткач

Від 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон шоу "Я люблю Україну" – проєкту, який третій рік поспіль об'єднує глядачів, дарує гарний настрій та створює теплі традиції сімейних вечорів.

На глядачів чекає ще більше веселих і пізнавальних раундів, несподіваних фактів про країну та дружніх змагань. Ведуча проєкту – чарівна й харизматична Дар'я Петрожицька. Разом з незмінними капітанами Юрієм Ткачем та Олександром Педаном вона знову влаштовуватиме зіркові батли на кмітливість і знання України.

Щонеділі о 19:00 неповторну атмосферу гри створюватимуть нові зіркові склади команд: актори, співаки, коміки, телеведучі та спортсмени. Серед учасників сезону улюбленці глядачів: Фагот і Фоззі з гурту "ТНМК", Бампер і Сус, Дмитро Каднай, Анна Різатдінова, Вася Харізма, Мішель Андраде, Ірина Сопонару, Іван Люленов, Анатолій Анатоліч, SKYLERR, Ірина Кудашова, Максим Бородін, Наталі Солонік та багато інших.

Анонс нового сезону шоу "Я люблю Україну"

Анонс нового сезону шоу "Я люблю Україну"

"Я люблю Україну" – це проєкт, з яким пізнаєш Україну в легкій і розважальній формі, знову закохуєшся в її велич і красу, надихаєшся та єднаєшся. Це гра, в якій важливий не результат, а момент, спільні емоції, що стають частиною родинного вечора.

Не пропустіть прем'єру нового сезону шоу "Я люблю Україну" вже 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Проведіть осінні вечори в компанії зірок, теплих емоцій і любові до України.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie