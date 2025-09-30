Новий сезон "Я люблю Україна" з Ткачем, Педаном і Петрожицькою: коли прем'єра

Олександр Педан, Дар'я Петрожицька та Юрій Ткач

Від 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон шоу "Я люблю Україну" – проєкту, який третій рік поспіль об'єднує глядачів, дарує гарний настрій та створює теплі традиції сімейних вечорів.

На глядачів чекає ще більше веселих і пізнавальних раундів, несподіваних фактів про країну та дружніх змагань. Ведуча проєкту – чарівна й харизматична Дар'я Петрожицька. Разом з незмінними капітанами Юрієм Ткачем та Олександром Педаном вона знову влаштовуватиме зіркові батли на кмітливість і знання України.

Щонеділі о 19:00 неповторну атмосферу гри створюватимуть нові зіркові склади команд: актори, співаки, коміки, телеведучі та спортсмени. Серед учасників сезону улюбленці глядачів: Фагот і Фоззі з гурту "ТНМК", Бампер і Сус, Дмитро Каднай, Анна Різатдінова, Вася Харізма, Мішель Андраде, Ірина Сопонару, Іван Люленов, Анатолій Анатоліч, SKYLERR, Ірина Кудашова, Максим Бородін, Наталі Солонік та багато інших.

Анонс нового сезону шоу "Я люблю Україну"

"Я люблю Україну" – це проєкт, з яким пізнаєш Україну в легкій і розважальній формі, знову закохуєшся в її велич і красу, надихаєшся та єднаєшся. Це гра, в якій важливий не результат, а момент, спільні емоції, що стають частиною родинного вечора.

Не пропустіть прем'єру нового сезону шоу "Я люблю Україну" вже 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Проведіть осінні вечори в компанії зірок, теплих емоцій і любові до України.