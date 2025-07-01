Новий сезон серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас": що покажуть у продовженні комедії

Актори серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

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Телеканал ТЕТ завершив зйомки четвертого сезону родинної комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас".

У нових епізодах до касту приєднався наймолодший актор – 5-місячний Степан, який став справжньою зіркою знімального майданчика. Саме навколо виховання малюка розгортаються нові курйози, непорозуміння та класичні конфлікти про зіткнення поколінь. Головні герої серіалу, Рома та Юля, вчаться бути батьками під пильним наглядом дідусів і бабусь, які наввипередки огортають онука надмірною турботою та увагою, а дітей – порадами, про які ніхто не просив.

Актори серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Четвертий сезон комедії – про батьківство без прикрас, про побутові ситуації та виклики, знайомі всім молодим батькам: від безсонних ночей до суперечок про підгузки. Усе це з автентичним черкаським присмаком і добрим гумором.

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Продовження серіалу дивуватиме не лише сюжетом, а й яскравим візуалом та сміливими експериментами з іміджем героїв. Так, актор Назар Задніпровський в одній з серій з'явиться в образі Павла Зіброва. Вуса, зачіска, костюм – один в один як у легенди української естради. Його перевтілення викликало шквал емоцій команди та перехожих під час знімань і, без сумніву, здивує публіку по той бік екрана.

Назар Задніпровський в образі Павла Зіброва

На глядачів чекають й інші модні феєрії: актори приміряють образи у стилі диско та аристократичні вбрання як в "Бріджертонів". Тож приготуйтеся – четвертий сезон "Ромео і Джульєтта з Черкас" буде не лише смішним, а й напрочуд стильним. Дату прем'єри телеканал ТЕТ повідомить згодом.