- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 2 хв
Новий ведучий "Караоке на Майдані" заспівав про токсичні стосунки без прикрас
Репер ХАС презентував нову пісню.
Український артист та новий ведучий «Караоке на Майдані» ХАС презентує сингл і кліп «Звикли» — одну з найособистіших і найемоційніших робіт у своїй творчості.
Пісня була написана ще декілька років тому і мала увійти до ліричного альбому «Любов на Любов», однак тоді артист не наважився її випустити.
«Звикли» — це історія про стосунки, які тримаються не на коханні, а на звичці. Про емоційну залежність, внутрішній конфлікт і той стан, коли люди продовжують бути разом, навіть розуміючи, що руйнують одне одного. Через образи «ангела і демона», «ніжності, що ранить» та повторюване «ми звикли» артист передає циклічність таких зв’язків. Сам ХАС зізнається, що довго відкладав реліз через його особистий характер.
«Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться в деталях пояснювати історію її написання — я прагну, щоб кожен почув у ній себе, а не "копався" в моєму. Мене досі болить, і наразі все, що я можу — це частинами проживати емоції через музику», — говорить артист.
Режисеркою кліпу стала Марія Халпахчі, з якою артист вже працював раніше над масштабною, епічною відеороботою «Так не чесно». Якщо попередній кліп був побудований на розмаху та драматичній візуальній експресії, то «Звикли» — навпаки, свідомо стриманий і мінімалістичний. Візуально кліп побудований на символах і балансі між чорним і білим — як відображення стосунків, що існують між крайнощами: ніжністю і болем, прив’язаністю і руйнуванням.
Нагадаємо, ХАС нещодавно став новим ведучим легендарного шоу «Караоке на Майдані», яке повертається після майже семирічної паузи заради важливої мети — підтримки ветеранів реабілітаційного центру «Титанові».