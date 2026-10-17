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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Нинішня дружина Остапчука висловилась про участь його колишньої у "Холостяку": "Хоча б казала правду"

Христина Горняк стала учасницею нового «Холостяка». Катерина Полтавська відреагувала на це.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Володимир Остапчук, Катерина Полтавська і Христина Горняк

Володимир Остапчук, Катерина Полтавська і Христина Горняк

Нинішня дружина українського ведучого Володимира Остапчука висловилась про участь його колишньої у «Холостяку-15».

Так, нотаріусиня Христина Горняк стала учасницею нового сезону романтичного реаліті та спробує поборотися за серце баскетболіста В’ячеслава Кравцова. У своїй візитівці вона згадала шлюб із Володимиром Остапчуком. За словами Христини Горняк, це був «страшний період». Мовляв, шоумен «вживав алкоголь», «бив стіни», «кидав її речі» та «крив матом». Після розлучення нотаріусиня дала собі обіцянку, що більше в її житті такого не буде.

«Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде», —розповіла Христина.

Христина Горняк

Христина Горняк

Нинішня дружина Остапчука відреагувала на ці одкровення його колишньої. Блогерка Катерина Полтавська у своєму Telegram-каналі запевняє, що це не є правдою. Мовляв, що в першому, що в їхньому шлюбі Володимир Остапчук не зловживає алкоголем.

«Я не вважаю, що вона взагалі мала не згадувати. Вона могла. Але хоча б казала правду. Бо звинувачувати Вову в алкоголізмі, знаючи, що це не так, і що ваш шлюб просто виглядав так, що він постійно був на корпоративах/зйомках/проєктах, а ввечері ви разом набухувалися і крили один одного матом — це, як мінімум, несправедливо», — прокоментувала Катерина Полтавська.

Допис Катерини Полтавської / © фото з соцмереж

Допис Катерини Полтавської / © фото з соцмереж

Нагадаємо, Христина Горняк стала учасницею нового сезону «Холостяка». Проте нещодавно нотаріусиню заскочили за романтикою з відомим режисером.

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