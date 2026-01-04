Нинішній коханий Наталки Денисенко відреагував на порівняння його з Андрієм Федінчиком

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським та Андрій Федінчик

Нинішній коханий української акторки Наталки Денисенко відреагував на порівняння його з її колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком.

Манекенник Юрій Савранський опублікував в Instagram доволі промовистий допис. Там він поділився своїми думками, яким хоче бути в стосунках з артисткою. Юрій Савранських говорить, що буде завжди поруч, триматиме слово, знаходитиме час для коханої, даватиме підтримку, а не контролюватиме, і робитиме себе лише кращим.

"П'ять речей, які варто зробити в новому році з коханою. Бути поруч. Не тільки, коли все добре. Тримати слово. Бо довіра будується не з великих жестів, а з постійності. Знаходити час. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Робити себе кращим. Спокійнішим. Чеснішим. Сильнішим", - поділився манекенник.

Допис Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Проте користувачі спробували знайти прихований сенс у дописі Юрія Савранського. Юзери зазначили, що його слова мають такий вигляд, ніби він хоче показати, що кращий за Андрія Федінчика. Проте манекенник іншої думки. Він наголосив, що вони з колишнім чоловіком акторки занадто різні.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зустрічала Новий рік з Юрієм Савранським. Пара вирушила подалі від міської метушні та галасливих компаній.