"О Боже, вона не дихає": що відбувалося в день смерті колишньої нареченої Кличка — оприлюднили аудіо

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Реклама

Смерть Гайден Панеттьєрі — колишньої нареченої боксера Володимира Кличка — отримала нові подробиці: у відкритому доступі з’явився запис екстреного виклику до 911, під час якого близькі акторки повідомляли про її критичний стан і намагалися повернути її до тями.

Як зазначає CBS News, дзвінок до служби порятунку тривав кілька хвилин — його аудіозапис можна прослухати за цим посиланням. По екстрену допомогу звернувся Зак Гікерсон — брат колишнього бойфренда акторки Браяна Гікерсона. Він зателефонував диспетчеру, коли зрозумів, що не може привести непритомну Гайден Панеттьєрі до тями.

Реклама

Розгублений Зак розповів диспетчеру, що після відвідування церкви він повернувся додому та вирішив навідатися до брата, коли той в одній квартирі з Гайден Панеттьєрі не брав слухавку й не відповідав на повідомлення. Коли чоловіки спробували розбудити акторку, то зрозуміли, що вона не реагує на їхні дії.

Реклама

«О Боже… Вона не дихає. Після церкви зайшов до квартири брата та його дівчини… Вони спали, а коли він прокинувся, то його дівчина була непритомна», — стурбовано й хаотично описав ситуацію Зак диспетчеру.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

У відповідь хлопцю оператор запропонував знайти дефібрилятор для серцево-легеневої реанімації на місці. Проте у чоловіків його не знайшлося, тож вони самостійно розпочали серцево-легеневу реанімацію без підручних засобів. Усі їхні дії покроково контролював диспетчер.

Зокрема, чоловіки робили акторці штучне дихання та непрямий масаж серця. І все це тривало до приїзду бригади швидкої допомоги. Щойно медики опинилися поблизу тіла Гайден — зв’язок з 911 перервався.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Коли стало зрозуміло, що Гайден Панеттьєрі не вдається привести до тями, до спроб реанімації приєднався її тодішній партнер Браян Гікерсон. За словами Зака, брат застосував препарат, який використовують як екстрений засіб у разі передозування опіоїдами. До приїзду медиків чоловіки продовжували надавати акторці допомогу.

Реклама

Що стало причиною смерті акторки Гайден Панеттьєрі

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її знайшли непритомною в апартаментах у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна, а реанімаційні заходи медиків не дали результату. Згодом коронер встановив, що причиною смерті стали токсичні ефекти поєднання кількох хімічних речовин. Йдеться про змішування препаратів із різним призначенням. Смерть акторки класифікували як нещасний випадок.

Панеттьєрі та Кличко перебували у стосунках від 2009 року, а 2013-го заручилися. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кая, однак 2018-го вони розійшлися, і дівчинка залишилася жити з батьком. Акторка відверто розповідала про боротьбу з післяпологовою депресією та залежністю, а також пояснювала, що рішення передати батькові повну опіку над донькою було продиктоване турботою про дитину.

Попри розрив, Кличко залишався важливою частиною історії її материнства. Так, після смерті акторки він узявся захищати спадщину Гайден, яка має перейти їхній доньці. І нещодавно до судового засідання щодо майна матері в онлайн-режимі доєдналася їхня з Володимиром Кличком 11-річна донька Кая — який вигляд мала дівчинка.

Новини партнерів